50-летняя Дженнифер Лопес едет в Москву: вместо черной икры звезда попросила белые диваны

Москва ждет латиноамериканскую красавицу Дженнифер Лопес. Певица даст единственный концерт "It's my party" 4 августа. И для party есть два повода: выход одноименного альбома и круглая, как попа певицы, дата - Джей Ло на днях исполнилось 50 лет. Билеты на шоу еще не проданы. Увидеть "попу на миллион" можно будет от 3 500 до 12 000 рублей.

Дженнифер Лопес уже бывала с концертами в Москве, это было в 2012 году в "Крокусе". Тогда у певицы было два вечерних концерта, поэтому днем она отправилась на шоппинг. Фанаты и фотографы ожидали звезду возле пятизвездочного отеля "Арарат Парк Хаятт". Джей Ло вышла без грима, в спортивном костюме и с "гулькой" на голове.

В столицу певица прилетала и на частные вечеринки, в частности на свадьбу сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева. За одно выступление она получила 1,5 млн евро.

В этот раз в столицу певица прилетит со своим 43-летним бойфрендом Алексом Родригесом, а вот детей в тур певица решила не брать.

- В прошлый раз Дженнифер Лопес прилетала с детьми. Она была заботливой мамочкой. В райдере тогда были даже полотенца с вышитыми крокодильчиками и бегемотиками для детей. Сейчас к нам едет уже Дива, с потрясающим шоу, - рассказывают организаторы.

Запросы Дженнифер Лопес за семь лет не выросли. Остановится певица, по некоторым данным, в отеле премиум-класса "Хаятт Ридженси Петровский Парк". Номера там от 9 000 до 189 000 рублей, все оформлены в светлых тонах, а Джей Ло еще та любительница белых кроватей и диванов. В номере люкс площадь 183 квадратных метра с большой двуспальной кроватью (King), гостиной и столовой. Из окон открывается панорама на город, деловой центр "Москва-Сити".

Звезду должны окружать белые лилии и желтые розы. Такое же требование к гримерке, все белое: стены в комнате, столы, цветы, диваны, конфеты и комфортный стул для макияжа.

jlo Один из последних клипов певицы доказывает ее любовь к белому цвету

Передвигаться по городу певица будет только на представительских Mercedes-Benz. Но путь будет короткий - от отеля до концертной площадки.

- Гулять по городу Дженнифер Лопес не планирует, как и общаться с журналистами, - говорят организаторы.

Гастрономические вкусы Джей Ло немного изменились, еще семь лет назад она запрашивала салями и американские сыры, шоколадные печенья, Snickers и M&M's, картофельные чипсы со сметаной и луком. Теперь же певица просит больше свежих фруктов и овощей, предпочитает есть индейку и рыбу, но не откажется от домашнего яблочного пирога.

- Певица просит воду Evian, холодный чай с лимоном и малиной. А также фруктовую корзину с манго, абрикосами, персиками и тропическими грушами гуава, - говорят организаторы. И могут рассказать еще больше подробностей из райдера звезды, но за 2 млн рублей.

Российские салаты с майонезами, вареники и черная икра Дженнифер Лопес не интересуют. Певица не хочет поправиться и для корректных отказов выучила одно слово по-русски "спасибо".