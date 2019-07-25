Лолита подколола Бузову: «Мы с тобой как красавица и чудовище»

В Баку Лолита и Ольга Бузова прилетели на музыкальный фестиваль «Жара». После ночного рейса поспали пару часов и отправились на репетицию. А потом встретились на пресс-конференции. Вот только Ольга пришла на шпильках, с причёской и макияжем - в общем, при полном параде. А Лолита - без макияжа, в удобных босоножках и джинсах.

Певицы первыми из коллег прибыли точно по расписанию. Как только Лолита, увидела Ольгу, подколола: «Мы с тобой, как красавица и чудовище». Бузова быстро нашлась и ответила: «Главное, что у тебя есть талант и харизма. И у меня».

«Комсомольская правда» поинтересовалась у Лолиты, не пришлось ли ей прибегать к помощи врачей или психолога, чтобы безболезненно адаптироваться после расставания с мужем.

«Я сама себе психолог, поэтому мне они не понадобились. Замужества мне эти больше не нужны: борщи варить стоять у плиты не хочу», - говорит Лолита.

Певица пояснила, что сейчас «забывается» работой, а поддержку находит в общении с подписчиками в соцсетях, которые находят нужные слова. Бузова же решила теперь всегда хорошо выглядеть - поэтому она привезла пару чемоданов нарядов, чтобы за вечер сменить не менее 5 образов. Ольга даже после концерта планирует нарядиться: «Никогда не знаешь, чем может кончиться вечер»

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