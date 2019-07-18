2019-07-18T17:35:31+03:00
Звезды

«Я не развожусь. Мы просто разъехались с Димой»: Лолита впервые прокомментировала разлад с мужем

Певица прилетела на фестиваль к Лайме Вайкуле [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» певица приехала очень грустная, но красиваяВ Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» певица приехала очень грустная, но красиваяФото: Мария РЕМИЗОВА
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Около месяца назад Лолита Милявская призналась в Инстаграме, что рассталась с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. В Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» певица приехала очень грустная, но красивая. Видимо, из-за переживаний артистка заметно постройнела.

Плюс благотворно повлияла прогулка по юрмальским магазинчикам, где Лола присмотрела дизайнерское платье, в котором появилась на репетиции.

Новый хит Лолиты «Папа» и не очень новая, но уже очень трендовая песня «Шампанское» оказались автобиографичны. Обе на тему несчастной любви и разочарований в мужчинах. Хотя это просто совпадение, эти песни Милявская купила задолго до расставания с мужем.

Лолита впервые прокомментировала разлад с мужем.

Хотя, судя по настроению Лолиты, она ещё готова дать шанс своему пока ещё законному супругу.

- Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод, - сказала Лолита. - Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений.

Спросили и у Лолиты про ее отношение к брачным контрактам. По словам звезды, она давно уже обезопасила себя подобным соглашением.

- Я хорошо отношусь к брачным контрактам. Это нормальная мировая практика, - подчеркнула в разговоре с «акулами пера» Лолита.

Однако на вопрос про возможный раздел имущества с мужем отвечать не стала.

Судя по настроению Лолиты, она ещё готова дать шанс своему пока ещё законному супругу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по настроению Лолиты, она ещё готова дать шанс своему пока ещё законному супругуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зато рассказала про поклонников (порой очень назойливых), которые атакуют ее предложениями руки и сердца в соцсетях.

- Как я на них реагирую? Одних отправляю в «чёрный список», над другими издеваюсь. Приличным людям отвечаю тактично. Но сейчас у многих обострение. Некоторые люди нуждаются в клиническом лечении, но почему-то его избегают. Интернет проявляет таких людей, но не я одна получаю такие сообщения.

Певица призналась, что пока не рассматривает подобные «амурные» послания.

- Я же не в программу «Давай поженимся» пошла. Просто написала о своей ситуации с мужем. А так у меня много нормальных поклонников, которые рассказывают мне о своей жизни и я с ними с удовольствием общаюсь. А на безумных я не реагирую.

Напомним: со своим пятым супругом 55-летняя Лолита прожила почти десять лет. Дмитрий моложе артистки на 12 лет, но разница в возрасте не была помехой для их счастливой жизни. Иванов быстро нашёл общий язык с дочерью Лолиты Евой и мамой певицы.

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Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна. Певица не скрывает, что ей нелегко далось судьбоносное решение. А сейчас знаменитость находится с концертами на Донбассе, где сделала шокирующее признание. (подробности)

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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