2019-07-25T22:06:40+03:00
Происшествия

Любовник, убивший 25-летнюю женщину в Раменском, приезжал на каршеринговом авто

После убийства мужчина бросил машину в Ногинске и скрылся [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Наталья получила почти 20 ножевых ранений, шансов выжить у женщины не было.Наталья получила почти 20 ножевых ранений, шансов выжить у женщины не было.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Полицейские продолжают искать мужчину, который 25 июля убил молодую женщину на детской площадке в Раменском. Пока найден только автомобиль.

- Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Именно на этой машине убийца приезжал на детскую площадку возле жилого дома в Раменском, где разгорелся конфликт с 25-летней Натальей. Говорят, что мужчина был с ней в любовных отношениях уже несколько лет. Однако не женился, Наталья сама снимала квартиру на Лесной улице, работала в детском садике и воспитывала 4-летнюю дочку. Что стало причиной конфликта — пока неизвестно, но результат трагичный: мужчина достал нож и нанес женщине более 20 ножевых ударов. Она скончалась от потери крови еще до приезда медиков. Во время убийства рядом на детской площадке играли дети, в их числе дочка Натальи, все они видели убийство и машину, на которой уехал убийца.

Женщину убили на детской площадке в Раменском.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», автомобиль каршеринговый — то есть мужчина взял машину в аренду. Уже появилась версия, что убийство он планировал заранее. А после того, как зарезал Наталью, уехал на авто в Ногинск. Там бросил его и скрылся в неизвестном направлении.

- Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В подмосковном Раменском произошло убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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