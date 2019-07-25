Любовник, убивший 25-летнюю женщину в Раменском, приезжал на каршеринговом авто
Полицейские продолжают искать мужчину, который 25 июля убил молодую женщину на детской площадке в Раменском. Пока найден только автомобиль.
- Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Именно на этой машине убийца приезжал на детскую площадку возле жилого дома в Раменском, где разгорелся конфликт с 25-летней Натальей. Говорят, что мужчина был с ней в любовных отношениях уже несколько лет. Однако не женился, Наталья сама снимала квартиру на Лесной улице, работала в детском садике и воспитывала 4-летнюю дочку. Что стало причиной конфликта — пока неизвестно, но результат трагичный: мужчина достал нож и нанес женщине более 20 ножевых ударов. Она скончалась от потери крови еще до приезда медиков. Во время убийства рядом на детской площадке играли дети, в их числе дочка Натальи, все они видели убийство и машину, на которой уехал убийца.
Женщину убили на детской площадке в Раменском.
Как удалось узнать «Комсомольской правде», автомобиль каршеринговый — то есть мужчина взял машину в аренду. Уже появилась версия, что убийство он планировал заранее. А после того, как зарезал Наталью, уехал на авто в Ногинск. Там бросил его и скрылся в неизвестном направлении.
- Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В подмосковном Раменском произошло убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU