«К ней приезжал ревнивый любовник»: Коллега рассказала о женщине, убитой на детской площадке в Раменском

В подмосковном Раменском не могут поверить, что молодую красивую женщину среди бела дня 25 июля убили на детской площадке на Лесной улице. По предварительным данным, 25-летняя Наталья пришла с дочкой и племянником на качели. Во дворе многоэтажного дома было много детей. Все играли, веселились.

- Мои дети гуляли там, прибежали домой в истерике и слезах. Я сама до сих пор отойти не могу. Там на площадке девочка погибшей еще сидела на руках у какой-то женщины, просто сердце кровью обливается, на кусочки разрывается, - говорит местная жительница Анастасия Полетаева.

Оказалось, к кромке детской площадки подъехала белая машина, из нее вышел мужчина, ударил женщину ножом и скрылся. Спустя несколько часов следователи рассказали некоторые подробности.

Убийство произошло на этой детской площадке в Раменском.

- Мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. По факту убийства следственным отделом возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ СК по Московской области.

К настоящему времени личность мужчины установлена, его сейчас пытаются задержать.

- Я до сих пор в шоке. Это моя знакомая Наталья, мы с ней работали вместе в детском садике. Знаю, что она одна растила 4-летнюю девочку. Знаю и ее, и девочку. Жалко. Очень жестокое убийство.

- А что с ее дочкой?

- Она в шоке, ее забрали медики в больницу. Наталья была очень красивая, к ней приезжал ревнивый любовник. Они были в отношениях долгое время, но он замуж ее не звал. Часто ссорились. Наверное, это стало причиной.

Как стало известно, погибшая Наталья воспитывала дочку одна, денег не хватало. Ее отец жил в другом городе, о матери — неизвестно. По сути, защитить ее было некому. Но молодая женщина справлялась с хозяйством, воспитывала дочку. Даже иногда помогала сестре. По некоторым данным, родственница Натальи сейчас уехала на отдых и оставила сестре своего сына.

Пока убийцу не задержали, возле жилых домов на Лесной улице все огорожено — полицейские никого не подпускают, только местных с пропиской.