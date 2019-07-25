"Он точно шел ее убивать": задержан мужчина, зарезавший женщину на детской площадке

- Только что мужчина был задержан, - сказала журналистам официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее стало известно, что полицейские провели план "Захват". Предполагаемый убийца прятался в одном из лесов Подмосковья. Это некий 28-летний Артем Ш. Мужчина спланировал убийство заранее. Взял 25 июля в аренду каршеринговый автомобиль, приехал в Раменское на улицу Лесная, где в одном из домов жила Наталья Б.

Женщина была на детской площадке с 4-летней дочкой. Девочка каталась на качели, а мама сидела на лавочке. Как вдруг из-за спины появился Артем, на нем был темный костюм и кепка, прикрывающая глаза. Он достал из кармана нож и нанес более 20 ранений. Все это происходило на детской площадке. Когда Наталья упала с лавочки, Артем развернулся и спокойно ушел.

Наталья Ш. получила 20 ножевых ранений.

- Он точно шел ее убивать. Никакого конфликта не было. Подошел и стал бить ножом, - обсуждают местные жители, видевшие запись с камер видеонабоюдения, которая была расположена на соседнем подъезде.

От потери крови Наталья скончалась на месте. Артем сел в машину и уехал. Позже полицейские найдут брошенный автомобиль в Ногинске. А самого убийцу еще пришлось поискать. Но теперь он уже точно не избежит наказания по статье "Убийство".

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