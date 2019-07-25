2019-07-25T21:18:51+03:00
Происшествия

В Ногинске нашли машину мужчины, который убил 25-летнюю девушку на детской площадке

Самого преступника пока не задержали
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Убийство произошло на этой детской площадке в РаменскомУбийство произошло на этой детской площадке в Раменском
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Убийцу девушки в Раменском 25 июля пока не задержали, но уже нашли его машину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

- Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в г Раменском. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Собственно на этом автомобиле он приезжал днем 25 июля на детскую площадку возле жилого дома в Раменском. Между 25-летней Натальей и мужчиной разгорелся конфликт. Рядом играли дети, в их числе дочка Натальи. После мужчина достал нож и нанес женщине более 20 ножевых ударов. Она скончалась от потери крови еще до приезда медиков. Шокированную 4-летнюю дочь забрали в больницу медики.

«Комсомольская правда» следит за подробностями этого жестокого убийства.

В подмосковном Раменском произошло убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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