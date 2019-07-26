Грибной сезон: советы от Роскачества, как не отравиться

1. Скачайте справочник по ядовитым и ложным грибам

Несмотря на то, что грибы и их ложные собратья похожи, каждый обладает своими особенными признаками.

- Например, отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие специфических структур типа пленочки под шляпкой, от которой с возрастом может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесные шампиньоны от бледной поганки. У первых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки всегда белые. Но не всегда грибы очевидно различаются. Например, гриб галерина окаймленная очень похожа на летний опенок, но смертельно ядовита. У нее отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят, – пояснил Максим Дьяков, миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Поэтому так важно знать различия. Если нет под рукой бумажного справочника по ядовитым грибам, то такие легко найти в интернете и скачать на телефон. Если вы не уверены в съедобности грибов, то лучше их не собирать и оставить на поляне.

2. Старые не собирать

И не ядовитыми грибами есть вероятность отравиться: эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. «Гниющие грибы не полезнее гниющего мяса», – заметил Максим Дьяков.

Признаки старения можно определить визуально:

* дряблость,

* наличие большого количества червяков (личинок грибных мух и комариков),

* появление плесени (микофильные грибы, поселяющиеся на старых плодовых телах других грибов).

3. У дорог и в Чернобыле не брать

Если экологическая обстановка в месте сбора грибов плохая, то грибы потенциально ядовиты. «Грибы отличаются осмотрофным типом питания. То есть они впитывают питательные вещества всей поверхностью тела (грибницей). Если в почве, лесной подстилке, или древесине на которых произрастают грибы содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, то они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем. Более того, целый ряд таких нежелательных веществ могут грибами аккумулироваться, и в грибах концентрация этих соединений будет выше, чем на поверхности произрастания», - объясняет Максим Дъяков.

Поэтому не рекомендуется собирать грибы по обочинам автомобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий.

4. Выкручиваем и обрезаем

То, каким способом грибы собирают тоже важно. Существует давний спор: срезать или выдергивать? И так, и так плохо: при срезании в срез может попасть инфекция, а если выдернуть, то можно повредить грибницу и буквально убить несколько поколений грибов.

Поэтому эксперты рекомендуют в слегка крутануть гриб, чтобы «вынуть» его из верхнего слоя почвы. А потом уже обрезать грязное основание ножки.

ВАЖНО

Почему грибы вредны

Безусловно, грибы — отличный источник белковых соединений, они низкокалорийны, практически не содержат жиров. Но все же не стоит увлекаться их частым употреблением.

Клетки грибов заключены в прочную клеточную оболочку - хитин. А это очень прочное соединение. Организм человека не способен синтезировать хитиназы – ферменты, способные разрушать хитин. И потому большая часть соединений грибов усваивается нашим организмом только частично.

Поэтому грибы вообще не рекомендуется потреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет.

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