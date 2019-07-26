Пчел губит китайская химия

Более чем в 20 российских регионах нынешним летом случился настоящий пчеломор. Пока пчеловоды считают убытки, а ведомства выясняют, кто виноват, эксперты задаются вопросами, которые выходят далеко за рамки отдельно взятой отрасли. В самом деле, слушаешь специалистов и диву даешься: как при таком положении дел мы-то все живы.

ПЕСТИЦИДЫ ЗДЕСЬ, ПЕСТИЦИДЫ ТАМ

«Сегодня рынок химикатов в России свободен от контроля. Особую опасность для людей, животных и насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных полей. Токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения» - это не страшилки какого-нибудь блогера. Это официальный комментарий по ситуации с пчелами, который в «КП» прислал Россельхознадзор.

Дальше ведомство рассказало про особо опасные контрафактные химикаты, которые в Россию попадают из Азии. В частности, на основе глюфосината. «По данным Европейского агентства по безопасности питания, этот гербицид вызывал у подопытных животных преждевременные роды, внутриутробную смерть и самопроизвольные аборты. Японские исследователи обнаружили, что он является причиной задержки в развитии и деятельности головного мозга человека», - пишет Россельхознадзор.

К пчелам это все имеет самое прямое отношение. Бесконтрольное и неграмотное использование средств защиты растений от вредителей - главная версия нынешнего пчеломора. В большинстве случаев она подтверждена документально - мертвых пчелок сдавали на экспертизу.

- Есть разные факторы, которые в связи с этим упоминаются. Фактор первый - контрафактная продукция. Под маркой качественных пестицидов продаются совсем другие, дешевле и более ядовитые. С этим мы сейчас обращаемся в правоохранительные органы с просьбой проверить, - рассказал «КП» глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

На базе этого комитета в середине июля проводилось экстренное экспертное совещание, куда были приглашены пчеловоды, эксперты и представители ведомств.

- Еще один фактор - аграрии нарушают технологию, - продолжает Николаев.

Сельхозпредприятия, к примеру, должны предупреждать пчеловодов о том, что будут распылять пестициды. Чтобы те не выпускали пчел на опасные поля. Но по факту этого не делают.

УНИЧТОЖАЛИ БОРЩЕВИК - ЗАДЕЛИ ПАСЕКУ

Впрочем, чего требовать от фермеров, если в целом творится какой-то бардак.

- Были мы на пасеке в Волоколамском районе. Там 40 семей пчел было, сейчас осталось 10, - чуть не плачет в телефонную трубку президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. - Так там по соседству борщевик уничтожали. Делали это простые рабочие, они вообще не знают, как обращаться с опасными препаратами. Ветер подул - пасеку задело. А могло бы задеть и ближайшую деревню - это опасно для скота, для птицы. А главное, дети могут пострадать, они к таким препаратам тоже очень чувствительны.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВИНОВАТ РАПС

Россельхознадзор сейчас объясняет ситуацию тем, что в 2011 году у него отобрали полномочия по контролю за пестицидами и агрохимикатами. Минэкономразвития, в свою очередь, кивает на устаревшие инструкции.

Пока ведомства разбираются друг с другом, представители пчеловодческого сообщества нашли еще одного виновного в массовой гибели пчел. Это… рапс. Да-да, те самые красивые желтые поля, которые так восхищают наших туристов в Европе. Для России выращивание рапса характерным не было. Но в последние годы площади под ним резко выросли - культура считается очень доходной и перспективной с точки зрения экспорта.

Претензии же к красивому растению такие: из-за него наши аграрии нарушают правильный севооборот. Как следствие - множатся вредители. А потому для сохранения урожайности требуется большее количество химикатов.

Этим некоторые эксперты и объясняют тот факт, что пчеломор случился именно нынешним летом. Мода на рапс у наших аграриев усилилась в последние пару лет, посевы за это время увеличились вдвое. А если верить пчеловодам, многие погибшие пасеки находились именно рядом с рапсовыми полями. Может ли та же ситуация возникнуть с какой-то другой прибыльной культурой? Ответа на этот вопрос нет. Чиновники у нас все больше бдят, чтобы фермер, не дай бог, на земле под растениеводство коров разводить не начал (нецелевое использование!). А отслеживать количество химикатов на полях, судя по всему, некому.

А ЛЮДЕЙ НЕ ОТРАВЯТ?

Логичный вопрос, который возникает на фоне всей этой истории: если с химикатами все так плохо, что пчелы дохнут, мы-то что едим? Не на тех ли «захимиченных» полях растят, скажем, овощи, которые потом мы покупаем?

За содержанием пестицидов и прочей гадости в продуктах на прилавках следит Роспотребнадзор. Но, так сказать, постфактум. Успел проверить торговую точку и обнаружить там продукцию с превышением норм химии - снял эту партию товара с продажи. Не успел - кому-то не повезло.

- Сейчас в России использование пестицидов, по сути, контролируется только на крупных предприятиях, которые обязаны предоставлять декларацию о соответствии их продукции требованиям СанПиНов. Качество должно быть подтверждено лабораторными исследованиями, - утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. - Мелкие фермеры и различные самозанятые граждане ни перед кем по факту не отчитываются ни о количестве использованных пестицидов, ни о том, какие именно вещества применяют.

Но и крупные овощеводы сейчас бьют тревогу - по поводу контрафакта.

- К нам регулярно ввозят неизученные вещества, которые производители бесконтрольно применяют. Выявить его наличие в овоще сложно, поскольку в лабораториях просто не знают, что его нужно искать, - говорит Ситников. - Необходима база, в которую будут автоматически заноситься каждый покупатель пестицидов и вещество, которое он приобрел. Тогда мы сможем гораздо точнее и оперативнее проверять овощи.

ГРАЖДАНЕ, СПАСАЙТЕ СЕБЯ САМИ

Пока сошлись на том, что Минсельхоз подготовил законопроект - о том, чтобы вновь наделить Россельхознадзор полномочиями по госконтролю за безопасным применением пестицидов.

Эксперты тем временем призывают людей проявлять бдительность. В том числе и на своих дачных и личных подсобных участках.

- Если у вас рядом что-то распыляли, обратите внимание на свои ягоды и фрукты. Необходимо их сдать на проверку - не попала ли на них эта гадость, - советует Арнольд Бутов. - И честно хочу сказать: надо и имеющийся мед исследовать на все, что туда могло попасть.

КОНСПИРОЛОГИЯ

Заговор конкурентов?

Основная масса контрафактной химии завозится к нам из Китая. В некоторых регионах доля таких пестицидов достигает 30%. Вот и возникло подозрение: а может, китайцы специально наше сельское хозяйство погубить хотят? В частности, пчеловодство. А все для того, чтобы заполнить российский рынок своим медом.

Звучит, конечно, бредово. Тем не менее при упоминании китайцев наши пчеловоды начинают как-то нервно дергаться.

- В Китае есть особая порода пчел - апицерана. Она не в состоянии довести мед до привычной нам кондиции. Он получается как сироп. И стоит гораздо дешевле, - просветил корреспондента «КП» Арнольд Бутов. - Этот китайский мед всеми правдами и неправдами попадает в Россию, его смешивают с нашим, чтобы улучшить консистенцию - и здесь продают под видом настоящего меда. Конечно, он дешевле. Но качество?!

Выходит, и тут проблемы с контрафактом...

Справка «КП»

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