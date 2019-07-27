Анита Цой хромает после обследования в клинике "Может меня сглазили?"

Анита Цой готовится к концертному выступлению на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Выйти на сцену она собирается спустя сутки после полученной травмы. Напомним, что вчера вечером после красной дорожки фестиваля у Аниты не было запланировано выступлений, и она отправилась в вип-зону, где с коллегами наблюдала за концертом и отдыхала. Певица была в открытых босоножках и случайно зацепилась большим пальцем ноги за ступеньку на лестнице. Травма оказалась неудачной, ноготь просто «был оторван» и, естественно, из-за такого повреждения рана на ноге кровоточила. Врачи оперативно оказали певице первую помощь.

«Комсомольская правда» разыскала бригаду «Скорой», которая оказала первую помощь Аните Цой.

«Я обработал рану, наложил повязку с мазью, - рассказал «Комсомолке» доктор «Скорой». - Певица сама захотела пройти ещё один осмотр. Поэтому на автомобиле знакомых ее отвезли на обследование в частную клинику».

Уже через шесть часов после происшествия Анита Цой была в гостинице и изучала новости о своей травме. Певица была удивлена упреками в пиаре - эта версия была выдвинута из-за того, что директор Цой снимал ее перемещение до «Скорой» и манипуляции с ногой на видео. Анита пояснила, что они сделали видео, чтобы показать врачам в частной клинике, что и как делали их коллеги из «Скорой» с ногой певицы. Подобная забота Аниты о собственном здоровье - хороший пример для подражания . Ну а уже сегодня с утра Цой, отвечая на вопросы коллег о самочувствии, недоумевает: «Может меня сглазили?»

Артистка переживает, что неприятную травму получила «на ровном месте». Теперь артистка слегка прихрамывает и будет носить повязку пока не отрастет новый ноготь. Перемещаться ей комфортно, опираясь на руку помощника. Для полного заживления после этой травмы по словам врачей необходимо 2 - 3 недели, а новый ноготь отрастет через 3 - 4 месяца.

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