Врач «Скорой»: Анита Цой потеряла ноготь, ей сделали перевязку и наложили мазь

Второй день музыкального фестиваля «Жара» в Баку завершился сообщением о том, что Анита Цой получила травму ноги и врачи «Скорой помощи» оказали ей помощь и доставили в травмпункт.

«Комсомольская правда» поговорила с бригадой докторов, которые помогли Аните Цой на концертной площадке. Удалось выяснить подробности ЧП. Оказывается Анита неудачно повредила ноготь.

«Она повредила ноготь на большом пальце ноги так сильно, что он полностью слез. Ногтя вообще не было. Я обработал рану, наложил повязку, - рассказывает «Комсомольской правде» доктор «Скорой». - Но певица сама захотела пройти ещё один осмотр. Поэтому на автомобиле ее знакомых певицу отвезли в частную клинику. Там она сейчас находится».

Анита повредила ноготь и на машине "Скорой помощи" отправилась в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи считают, что травма неприятная, но не страшная. Однако, подобное бережное отношение к здоровью, весьма похвально. Коллеги артистки говорят, что, скорее всего, Анита решила перестраховаться из-за недавней трагедии, которая произошла с Юлией Началовой. Как говорится, лучше перебдеть и пройти лишний осмотр, чтобы быть полностью уверенной в правильных действиях врачей.