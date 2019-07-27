Ирина Дубцова помолодела на 10 лет: «Да, я сделала чудо-процедуру»

На международном музыкальном фестивале «Жара» мы встретились с Ириной Дубцовой. «Комсомольская правда» обсудила с певицей секреты ее преображения, которое сложно не заметить.

- Ирина, вы сейчас выглядите лет на 10 моложе. Расскажите, как достигли такого эффекта? Какие процедуры делали?

- Я очень люблю ручной массаж для лица. Он помогает избавиться от отеков и дает лицу свежий, отдохнувший вид. Из аппаратных процедур я предпочитаю лазер Fotona, который отлично выравнивает тон кожи, безусловно пилинги. Их я делаю не очень часто и зависит все от времени года. Например, летом он и вовсе не рекомендуется. Нравится очень процедура HydraFacial. В ее основе лежит синергизм таких трех составляющих, как механическая эксфолиация, воздействие мультифункциональными сыворотками и стимулирующее действие вакуум. Для артистов – это лучшая процедура с эффектом здесь и сейчас. И микротоки Biogenie справляются с следами постакне. Еще одна из любимых процедур - это «Стройное лицо». Работает это так: для тебя готовят специальный коктейль, который вводят в жировую прослойку, и после процедуры ты выглядишь так, будто тебя покусали пчелы. Но через четыре часа все рассасывается. Дело в том, что коктейль гонит воду из тканей. В итоге результат уже после первой процедуры – лицо подтянуто, кожа гладкая и в тонусе.

Ирина Лубцова очень любит ручной массаж для лица, который помогает избавиться от отеков.Фото: Личный архив героя публикации

- Последний месяц вы в разъездах, на гастролях. Вот сейчас на «Жаре». В этом причина того, что вы в такой отличной форме? Или есть все же ограничения в рационе?

- У меня очень плотный график круглый год. Единственное время, когда мы с сыном выходим из нашего привычного ритма жизни – это весна. У нас начинается жуткая аллергия на цветения березы, орешника, ольхи и дуба. Мы улетаем спасаться на месяц на Мальдивы. Сколько себя помню, всегда набирала вес и сбрасывала его, но эти процессы не зависели от еды. Потому что у меня никогда не было проблем с перееданием. Я всегда правильно питалась и питаюсь. Что касается веса, то в один момент я решила разобраться, что со мной происходит, и выяснила – это отеки. Вода приходит и уходит. После беременности стала очень склонна к отекам. А вот причину этого явления я искала очень долго. Прошла всех возможных врачей. Сдала анализы на такие гормоны, какие крайне редко встречаются в исследованиях. Оказалось, что вопросов к моему организму нет ни у одного врача. Кроме невролога и психолога. Те в один голос сказали, что поправляюсь я от нервов. Просто от нервов. Лишний вес – это своеобразная психологическая броня, помогающая мне справляться с жизненными перипетиями. Я столько всего решаю сама, что, будь я 45 килограмм весом, просто сломалась бы, имела бы проблемы с давлением, с сосудами и прочим. И организм, набирая лишний вес, таким образом просто защищает меня. И знаете, удивительное дело - как только я это поняла, почему-то начала худеть. контролировать вес стало значительно легче.

Весной Ирина Дубцова с сыном улетает на Мальдивы спасаться от аллергии.Фото: Личный архив героя публикации

- Лайфхаки в полетах – очень просты. Любой артист, да и любая девушка скажет, что с собой важно иметь в полетах патчи, термальную воду и маски. Если у вас долгий полет в 5-6 часов, то просто необходимо увлажнять кожу лица чтобы выйти из самолета, как будто ничего и не бывало (Улыбается). Ни имея никаких оттеков и сухости. Сейчас в любом аэропорту есть огромное количество разных средств , которые помогают держать кожу в свежести и тонусе.- Какие средства, лайфхаки помогают вам летом в бесконечных переплётах и переездах? Актуальная тема в сезон отпусков.

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