2019-07-25T18:12:34+03:00
Звезды

В Баку началась «Жара»: Лепс и Лолита отказались от алкоголя, Киркорову подарили рубашку за 1,5 млн, а Бузова рискует здоровьем

Артисты обмениваются новостями
Инна ФЕДОТОВА
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Главные звезды фестиваля "Жара" провели пресс-конференцию.Главные звезды фестиваля "Жара" провели пресс-конференцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лолита в Баку на музыкальном фестивале «Жара» удивила заявлением: «Теперь не бухаю!» Здесь жарко в прямом смысле слова: термометр показывает до сорока градусов тепла. А вот у Григория Лепса отказ от алкоголя не связан с приездом в Азербайджан: музыкант объяснил нам, что уже несколько месяцев соблюдает правило - никакого спиртного. Результат, как говорится, на лице - Григорий Викторович похудел, морщины разгладились так, что кажется будто Лепс сделал уколы красоты. Но ничего подобного - омоложение музыканта связано с новым здоровым образом жизни.

Григорий Лепс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Григорий Лепс.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова тоже следит за фигурой: «Даже в Баку, где много угощений, стараюсь не переедать». Ольга готовится выступить в первый фестивальный день с номером на песню «Водица»: «Петь буду у бассейна, там очень скользко - есть риск упасть. А у меня ещё не зажила нога после съёмок в телешоу «Форт Боярд».

Ольга Бузова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бузова в Баку не устаёт напоминать Киркорову: «Филипп, когда мы уже запишем дует?» Филипп Бедросович пока отшучивается. Киркоров рассказал, что недавно летал на Сицилию на модный показ «Dolce&Ganbana», после которого именитый дизайнер сделал ему роскошный подарок: «Подарили рубашку, а она стоит $25 тысяч!» В пересчёте на рубли это больше полутора миллионов. Теперь в модной обновке Киркоров выступит на фестивале «Жара». В Баку Филипп прилетел с детьми: семья побывала на различных экскурсиях и приобрела сувениры - в том числе, лампу из разноцветного стекла.

Филипп Киркоров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Филипп Киркоров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

Лолита подколола Бузову: «Мы с тобой как красавица и чудовище»

В Баку Лолита и Ольга Бузова прилетели на музыкальный фестиваль «Жара». После ночного рейса поспали пару часов и отправились на репетицию. А потом встретились на пресс-конференции. Вот только Ольга пришла на шпильках, с причёской и макияжем - в общем, при полном параде. А Лолита - без макияжа, в удобных босоножках и джинсах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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