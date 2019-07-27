Стас Михайлов о соперничестве с Лепсом: «Мы с Гришей не в том возрасте, чтобы конкурировать»

Стас Михайлов всегда с удовольствием приезжает на фестиваль «Жара» в Баку. Отец музыканта родом из азербайджанского города Шамахы, поэтому на «Жаре» Стас Михайлов не отрицает: «Возможно, если бы не горячий южный темперамент, не было бы Стаса Михайлова - как артиста». Рабочую поездку на фестиваль певец совместил с приятным времяпровождением в Баку. Михайлов рассказал нам, что если в путешествиях по разным городам, в каждом можно найти по 2-3 интересных места, а Баку завораживает весь. Певцу нравится посещать старый город, музеи: «Особенно люблю прогулки по набережной, это напоминает мне мой родной Сочи».

Сочи - родной город сразу для двух знаменитых музыкантов: и Стаса Михайлова, и Григория Лепса. Организаторы «Жары» устроили музыкальный баттл между двумя звёздами - пели свои хиты, новые песни, также из композиции исполняли коллеги артисты.

Стас Михайлов остался доволен концертом и прокомментировал баттл: «Мы с Гришей уже не в том возрасте, чтобы конкурировать. Просто надо жить. Счастливо...».

Лепс также был весьма дружелюбен в отношении Михайлова: «Он мой земляк, нам делить нечего...».

Естественно, победила «дружба», потому что баттл был весьма условным - на самом деле прошло два творческих вечера: Лепса и Михайлова. Кто из них круче? Ответ на этот вопрос могут дать поклонники музыкантов - у каждого они свои. Баттл Михайлова и Лепса скоро покажут на Первом канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Дубцова помолодела на 10 лет: «Да, я сделала чудо-процедуру»

На международном музыкальном фестивале «Жара» мы встретились с Ириной Дубцовой. «Комсомольская правда» обсудила с певицей секреты ее преображения, которое сложно не заметить. (подробности)