Актриса Ника Никонова погибла, пытаясь повторить подвиг американского выживальщика

Смерть 24-летней актрисы Ники Никоновой потрясла соцсети. Двадцатичетырехлетняя девушка, известная по роли Аньки в блокбастере «Брестская крепость», утонула на Аляске в свой медовый месяц.

Избранником Ники стал белорусский активист Петр Маркелов. Свадьбу молодые люди сыграли первого июля этого года и тут же рванули на Аляску.

Но почему туда?

Родные и близкие не скрывают, что Ника двигалась по следам американского выживальщика Кристофера Маккэндлесса, известного как Александр Супербродяга. В девяностых молодой человек из состоятельной семьи бросил все и посвятил себя путешествию автостопом. Финальной точкой его путешествия стала Аляска. Летом 1992 года взяв с собой только небольшой запас пищи, Александр поселился в малообитаемой части штата. Он жил в автобусе сорок шестого года выпуска, найденном на берегу реки. Но когда решил, наконец, вернуться к людям - не смог этого сделать, потому что разлившаяся река отрезала путь назад. Через четыре месяца Александр умер от истощения.

Труп Супербродяги, лежащий в спальном мешке в автобусе обнаружила подоспевшая не вовремя помощь. Однако эта печальная история стала широко известна благодаря режиссерам и литераторам. В 1996 году о жизни Александра вышла книга «В диких условиях», написанная Джоном Кракауэром. Довольно быстро книга стала международным бестселлером и была включена в учебные планы многих американских школ. В 2007 году по мотивам бестселлера вышел драматический фильм Шона Пенна «В диких условиях». Фильм был номинирован на несколько «Оскаров», получил «Золотой глобус» и был признан американскими критиками одной из десяти лучших картин 2007 года. По иронии судьбы погибшая Ника Никонова повторила судьбу Супербродяги.

Как рассказал в «Радиё Свабода» муж Ники, Петр Маркелов, они добрались до знаменитого автобуса, в котором жил Супербродяга и провели в нем две ночи. - В первую ночь там находился еще один человек, потом он ушел и на другой день в автобусе спали уже мы. Еды у нас не было, ели ту, которая осталась в автобусе, а когда уходили оттуда - нацарапали на нем «Piotr & Nika, Just Married, 07/19».

Американский выживальщик Кристофер Маккэндлесс.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас молодой человек находится в Америке. По его словам, в реке утонули карточки, телефоны и документы... Печально, что наша актриса стала еще одной жертвой «феномена Маккэндлесса». Так специалисты называют неостановимое паломничество молодых людей на Аляску, в ставший знаменитым автобус Кристофера Маккэндлесса. (Подобный эффект мы могли бы назвать эффектом "перевала Дятлова", куда после гибели тургруппы стремятся попасть охотники за адреналином). Как говорил известный рейнджер Аляски Питер Кристиан, каждый приезд сюда - сродни безумию.

«Это пустыня, где возможность спасения и эвакуации практически неосуществима».

На Бали Ника провела три года.Фото: Личный архив героя публикации

Ника была замечательной и неординарной девушкой. Блестяще дебютировав в блокбастере Александра Котта, она решила не продолжать карьеру актрисы. Без особенных на то средств, с одним рюкзаком за плечами, она объездила весь мир. Увидев однажды по телевизору серфингистов, загорелась идеей научиться так же - и уехала на Бали, проведя там три года. Выучила индонезийский, работала в сфере продажи недвижимости.

- Мне скучно на одном месте, я словно подсажена на новое, - говорила она в интервью.

В последнее время Ника жила в Нью-Йорке, где училась на режиссера-документалиста. Ее выпускной работой стал фильм «Generation 328» посвященный проблеме людей, осужденных за наркотики. Как признавалась в одном из последних интервью, она хотела бы стать военным корреспондентом и снимать истории в горячих точках. «Хочу быть на сцене происходящего, а не в аудитории. Но я еще в самом начале пути и мне предстоит многому научиться», - говорила девушка.

К сожалению, этот путь оказался слишком коротким.

По роковому стечению обстоятельств, Ника погибла примерно в один день с Александром Супербродягой, маршрут которого пыталась повторить.

Ника хотела стать военным корреспондентом и снимать истории в горячих точках.Фото: Личный архив героя публикации

Двадцать семь лет назад в дневнике Супербродяги, найденном после его смерти, спасатели нашли несколько строк из стихотворения американского поэта Роберта Джефферса.

Да, смерть склюёт нас всех; но умереть,

Успев создать кой-что подолговечней,

Чем плоть и кровь, не значит ли лишь сбросить

С себя всё слабое?

Может быть, поэт был прав. Но думается, что Ника в силу молодости просто не успела создать то, что хотела. Однако сомневаться не приходится: смерть, молодой девушки только увеличит поток желающих посетить знаменитый автобус.

В настоящее время Ольга, мама Ники, проживающая в Минске, пытается найти деньги на перелет в Америку. О том, чтобы привезти тело в Беларусь - речи не идет, это слишком дорого. Но перед кремацией Ольга Никонова хотела бы еще раз увидеть дочь. (Желающие помочь материально могут сделать это здесь).

К этому нечего больше добавить, кроме одного, банального.

В последнее время Ника жила в Нью-Йорке.Фото: Личный архив героя публикации

Бросаясь на поиски приключений, иногда стоит задуматься: стоят ли они нашей жизни и что будет с нашими родными и близкими, оставшимися после нас.

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