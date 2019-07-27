Мама утонувшей на Аляске актрисы: У меня были плохие предчувствия

Корреспонденту "КП" удалось дозвониться до Ольги Никоновой, мамы актрисы Ники Никоновой, трагически погибшей во время свадебного путешествия по Аляске. Женщина сейчас находится в Минске, в Беларуси, и поддерживает связь с Петром Маркеловым, мужем дочери. Горе, обрушившееся на нее, огромно, но женщина старается держать себя в руках. По ее словам, помогает вера в Бога.

- Ольга, примите наши соболезнования. Вы знаете подробности произошедшего?

- Только то, что уже написано. Ничего больше. Я на связи с Петром, мужем Ники. Он находится в городе Анкоридже, на Аляске. Там же и тело Ники.

- Что сейчас происходит?

- Тело забрали на аутопсию. Вы знаете, что это? Я - нет. Про аутопсию я прочитала в Интернете. Результаты придут только во вторник-в среду. Потом - будет кремация. Проблема в том, что я не могу ни до кого дозвониться в Америке. Там сейчас выходной и ничего не происходит. Честно говоря, я не знаю, что делать.

- Вам нужна помощь?

- Да, наверное нужна. Сейчас мы ищем билеты в Америку. Я полечу из Москвы, когда - неизвестно. Но цена билетов порядка двух тысяч долларов в один конец. Полагаю, нужны будут деньги и на месте. Сколько - не знаю. Номер счета опубликовала на страничке в Фейсбуке помощник режиссера.Тамара Борбот. Это реальный счет.

- Вы повезете тело дочери домой?

- Нет. Это очень дорого. Дочь будет кремирована на Аляске. Но пока, повторю, я не знаю, когда и что. Сейчас я нахожусь в полном неведении.

Актриса Ника Никонова. Фото: кадр из фильма "Брестская крепость"

- В чем еще проблема?

- Утонули все документы. Нет никаких документов у Петра, мужа дочери и у самой Ники. Это создаст проблемы. Если у вас есть какие-то знакомые в Америке, которые могут позвонить, узнать, что делать - я была бы очень благодарна.

- Были ли у вас какие-то сомнения, когда Ника собиралась на Аляску.

- Были, были. Я чувствовала, что что-то не так. Но Ника такая с семнадцати лет. Ей было мало всего, что ее окружало: мало адреналина, мало жизни, она брала все, что могла. На Аляску поехала за романтикой...

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