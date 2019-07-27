Вот это волки! "Тамбов" сенсационно победил московский "Спартак" 2:0 в чемпионате России

В субботу, 27 июля, в Саранске прошел довольно интересный матч 3 тура чемпионата по футболу в Премьер-Лиге. "Тамбов" принимал на номинально своем поле московский "Спартак". Первоначально резервной ареной у тамбовчан был стадион в Волгограде, своя же не была готова. В итоге - встречу перенесли в Саранск, который находится в 400 километрах от Тамбова. И эту домашнюю игру ждали многие специалисты. "Тамбов" довольно дерзко выглядел в первых турах, забив голы "Зениту" и "Локомотиву". А вот московский "Спартак" минимально победил "Сочи" 1:0 и упустил победу, сыграв вничью 2:2 в Ростове-на-Дону.

И матч получился в итоге очень интересным! На трибунах в Саранске собралась очень большая аудитория фанатов "Спартака" и формально гостевая игра стала домашней для команды Олега Кононова. И на первых порах казалось, что за спартаковцами будет верх в этой игре. Но не тут-то было.

На 29-й минуте поединка африканский футболист "Тамбова" Седрик с грузинской фамилией Гогуа открыл счет в матче. После серии ошибок защитников "Спартака" легионер тамбовчан поразил ворота и на пару минут в матче возникла пауза - арбитры ушли на короткое совещание после гола. Казалось, что было вне игры. Но в итоге судья Михаил Вилков свистнул четко - мяч на центр! "Тамбов" повел после первых 30 минут матча в игре со "Спартаком".

После перерыва "Спартак" попытался перехватить инициативу в этой игре, попытаться забить ответный гол и дерзнуть выиграть встречу. На 65-й минуте поединка даже на поле появился именитый новичок Резиуан Мирзов вместо аргентинца Понсе. Но через четыре минуты в обороне "Спартака" вновь возникает прореха - "Тамбов" убежал в быструю атаку, но первый наскок был отбит. Защитникам удалось выбить мяч на угловой. Но затем пришла вторая волна - после подачи углового Сослан Таказов на 69-й минуте матча удвоил счет в поединке. За 20 минут до конца поединка "Тамбов" повел уже 2:0 в игре против "Спартака". Это - практически фиаско!

В итоге "Тамбов" довел поединок до победного конца и набрал первые 3 очка в сезоне, одержал первую в истории клуба победу в Премьер-Лиге. "Спартак" же с 4 очками остался на своей позиции в таблице.

Следующая игра у "Тамбова" - 4 августа дома против тульского "Арсенала". А вот "Спартак" за сутки до этого примет дома 3 августа на своем поле столичное "Динамо".