Аниту Цой выкатили на красную дорожку на инвалидном кресле: «У меня теперь бриллиантовая нога!»

Третий вечер фестиваля «Жара» в Баку начался с красной дорожки звёзд. Самый необычный выход в истории международного фестиваля устроила Анита Цой: ее директор вывез артистку на красную дорожку на инвалидном кресле.

На «Жаре» Цой неудачно споткнулась, и зацепила ногтем лестницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело в том, что накануне вечером на «Жаре» Цой неудачно споткнулась, и зацепила ногтем лестницу. В результате ноготь на большом пальце ноги был «вырван с мясом». Певице обработали рану врачи «Скорой», также ей наложили повязку с лекарствами на рану.

«Я очень благодарна бакинским друзьям, которые доставили меня в клинику и организовали обследование. Ходить, наступать на ногу больно. Поэтому петь сегодня буду сидя», - говорит «КП» Анита Цой.

Повязку на пальце ноги Анита украсила стразамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повязку на пальце ноги Анита украсила стразами - вот такой своеобразный сценический костюм. «У меня теперь бриллиантовая нога!» - смеётся Анита. Заживать рана будет 3 - 4 недели, а новый ноготь вырастет через 3 месяца.

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Анита Цой готовится к концертному выступлению на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Выйти на сцену она собирается спустя сутки после полученной травмы. Напомним, что вчера вечером после красной дорожки фестиваля у Аниты не было запланировано выступлений, и она отправилась в вип-зону, где с коллегами наблюдала за концертом и отдыхала. Певица была в открытых босоножках и случайно зацепилась большим пальцем ноги за ступеньку на лестнице. Травма оказалась неудачной, ноготь просто «был оторван» и, естественно, из-за такого повреждения рана на ноге кровоточила. Врачи оперативно оказали певице первую помощь (подробности)