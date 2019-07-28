Уже третий год подряд Алла Пугачева и Максим Галкин арендуют в Юрмале дом в центре города.

Вилла «Марта» включает в себя несколько зданий: двухэтажный дом без окон (свет проникает в помещение сквозь стеклянный потолок), SPA - комплекс, теннисный корт, гараж.

На вилле есть четыре просторные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. В общем, все для того, чтобы провести комфортный отпуск с маленькими детьми.

В Юрмале каждый из супругов нашёл себе развлечения на свой вкус. Алла Борисовна плавает в бассейне, гуляет с детьми вдоль моря, встречается со своей подругой Лаймой Вайкуле.

А Максим Галкин каждый день гоняет на велосипеде.

В один из дней супругов заметили в местном «Тарзан-парке».

- Сегодня в парке «Дзинтари» приятный среди отдыхающих переполох: Алла Борисовна с мужем, детками и их нянями снова вышли на прогулку, - написал в своём блоге один из поклонников пары.

На видео запечатлён момент, когда перепуганная Пугачева с ужасом смотрит на Галкина, забравшегося в велосипедках на дерево. Максим спускается с дерева с помощью специального троса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kp.ru/video/embed/722673" frameborder="0"></iframe> Галкин напугал Пугачеву, забравшись на дерево.Видео: instagram.com/vale_guide_cast_luxembourg

Потом следом за Галкиным этот же трюк проделывает его 5-летний сын Гарри. А Алла Пугачева в длинной юбке с ромашками и в просторном свитере нервно наблюдает за всем этим действом. Рядом с певицей, затаив дыхание от страха, стоит ее младшая дочь Лиза, которая не решилась на столь экстремальное развлечение.

- Страшно, Гарри? - спрашивает сына Галкин.

- Да, нет. Я не боюсь, -успокоил отца малыш.

Напомним: Максим Галкин - пятый муж Аллы Пугачевой.

- Мне очень хорошо рядом с этим человеком. Максим - удивительный мужчина, - рассказывала в интервью «КП» Алла Пугачева. - Мне повезло - я живу с мужчиной, который любит меня такую, какая я есть.