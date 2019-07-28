Бари Алибасов: «Лекарства покупаю на свои деньги, сын исчез с 20 миллионами. Сынок, жду звонка!»

В Баку на «Жаре» Бари Алибасов постоянно оправдывался за заработанные миллионы: журналисты атаковали продюсера вопросами куда он потратит гонорары, которые платили ему и его близким за интервью и участие в телесъемках. Чаще всего Бари Каримовичу припоминали 20 миллионов рублей, так как эту сумму озвучивали в окружении продюсера, как заработок на «истории с «Кротом».

Алибасов держал удар стойко, проясняя ситуация. Ну а мы выяснили у Алибасова ответы на вопросы, которые обсуждают чаще всего в связи с этой громкой историей.

Отношения с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной у Бари Каримовича прекрасные, он ей благодарен за поддержку: «Лида семь дней пока я был в реанимации держала меня за руку...» Но продюсер говорит, что в завещание он жену не включил после этого: «Все это домыслы, что я на Лиду переписывал имущество».

Алибасов завещал все имущество сыну и не стал ничего менять после его странного поведения. В Баку Алибасов рассказал, что те самые 20 миллионов, которые заработаны на интервью и фото во время его болезни, у его сына. Мол, деньги заработал и не звонит, теперь живет на них припеваючи.

«Я и лекарства покупаю на свои! Я этих 20 миллионов не видел, сын мне ни таблетки, ни гостинца не купил. Он просто исчез!» - говорит «КП» Бари Алибасов.

Продюсеру просто обидно, что заработав на «истории болезни» отца, наследник исчез. Бари Каримович надеется, что сын навестит его в ближайшее время и не с пустыми руками, а с гостинцами. Любому пожилому человеку, особенно после болезни, хочется повышенного внимания к себе.

Бари Каримович не унывает и сам снимает группу "На-На" на красной дорожке фестиваля в Баку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но Алибасов не унывает:

«Со мной рядом здесь мои ребята из «НА-НА». Хобби старое вспомнил - привёз в Баку фотоаппарат, объективы и фотографирую интересные моменты. Я же снимаю уже лет 25! Мои фотовыставки были и в Москве, и заграницей».

Алибасов заверил «Комсомольскую правду», что алкоголь не пьёт давно. Тем более сейчас, когда даже с приемом пиши возникают проблемы: «У меня пищевод сейчас стал уже, пища не очень хорошо проходит. Поэтому иногда проблемы бывают с приемом пищи. А в Баку мне сегодня приготовили суп-пюре. Так удачно! С этим супом можно все: даже хлеб пролетает. Впервые нормально поел. Ребятам своим сказал: «Вот по такой технологии меня теперь надо кормить!»

Алибасов в Баку скрывается от палящего солнца - бережёт себя, ну и принимает пожелания скорейшего выздоровления от коллег. К примеру, Владимир Кузьмин сказал, что ни секунды не сомневался в правдивости истории болезни Алибасова.

Группа "На-На" на фестивале "Жара" в Баку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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