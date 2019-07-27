Бари Алибасов на «Жаре» в Баку: «Впервые после болезни нормально поел - сообразили сделать мне суп-пюре»

В Баку на «Жаре» Бари Алибасов пребывает в отличной форме и прекрасном настроении. «Комсомольская правда» поинтересовалась у Алибасова, в чем причина такого благодушного настроения:

«У меня пищевод сейчас стал уже, пища не очень хорошо проходит. Поэтому иногда проблемы бывают с приемом пищи. А в Баку мне сегодня приготовили суп-пюре. Так удачно! С этим супом можно все: даже хлеб пролетает. Впервые нормально поел. Ребятам своим сказал: «Вот по такой технологии меня теперь надо кормить!»

Алибасов не пошёл на красную дорожку со своей группой - он привёз профессиональный фотоаппарат и сам снимает светскую хронику в Баку. Продюсер объяснил: «У меня свой фотоаппарат, свои объективы, я снимаю уже лет 25! Мои фотовыставки были и в Москве, и за границей. Но ленюсь таскать фотоаппарат. А в Баку взял».

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Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду — вопросы открытые. Но в любом случае состояние продюсера нельзя назвать нормальным. Из заключения врачей, которое Бари Каримович сам выложил в интернет, следуют неутешительные выводы. В частности, у специалистов вызывает опасение диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см» (подробности)