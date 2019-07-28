Собиралась лететь в Голландию с 52-летним "спонсором": названы версии убийства московской блогера-модели

Путешествия, 82,5 тысячи подписчиков в Инстаграме, ужины в дорогих московских ресторанах — так выглядела «роскошная жизнь» 24-летней блогерши Екатерины К. Неделю назад девушка вернулась с греческого острова Корфу и перестала выходить на связь с родителями.

Обнаженное тело в чемодане

Не отвечала Катя не только на звонки мамы, но и подружек. Соцсети тоже офлайн (отключены), что было странным для блогерши. Родители почувствовали беду. Позвонили хозяину квартиры на улице Пырьева, у которого Екатерина снимала жилье. Попросили сходить по адресу. Он открыл дверь и пришел в ужас. В чемодане было тело квартиросъемщицы. У Кати было перерезано горло. На ней совсем не было одежды.

- При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки, - сказали в Следственном комитете по Москве. - Убийца пока не найден, следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Уже был допрошен бывший парень Кати, в гости он к ней давно не заходил. Хотя за день до убийства они общались по телефону. Она рассказывала о солнечной Греции, а он — о дождливой Москве.

Неделю назад девушка вернулась с греческого острова КорфуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знакомые говорят, что последнее время в соцсетях Катя говорила о зависти, что кому-то перешла дорогу, кто-то ее не любит. Но подписчиками и друзьями это было воспринято, как «подогревание интереса» к своей личности.

- Для кого-то я лакшери девочка, а для кого-то простая девчонка из ближайшего Подмосковья, - писала в соцсетях Екатерина.

Интригуя своих подписчиков, Катя снялась в свадебной фотосессии.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О личной жизни особо не рассказывала и говорила своим подписчикам, что дурит им головы. Показывала фотографии в свадебном платье, но эта была реклама магазина. Больше Катя рассказывала о косметологии, беспокоилась о фигуре, что нужно приводить себя в порядок.

- Одна из версий убийства девушки - ревность, - говорят следователи.

Катя планировала через несколько недель лететь в Голландию с 52-летним ухажером, который спонсировал ее «роскошную жизнь». Однако ему не нравилось, что девушка поддерживает отношения с экс-парнем, который моложе богатенького «папика» на 20 лет.

52-летний ухажер спонсировал «роскошную жизнь» Кати.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эротичные фотографии и учеба

Подруги говорят, что в последние годы Екатерина сильно изменилась, стала хорошо одеваться. Наряды известных брендов, частые поездки во Францию, Италию. Если посещала рестораны в Москве, то самые дорогие. Например, любила Modus. Фотографий эротического характера в соцсетях становилось больше. Но своего жениха она нигде не светила. Видимо, таким было условие их отношений.

Снимки в нижнем белье отправляла не только возлюбленному, но и для участия в конкурсе красоты от журнала "MAXIM". Ей нравилось позировать, поэтому иногда девушка подрабатывала моделью. Тем более рост 170 см подходил идеально. Ей говорили, что она похожа на Одри Хепберн.

Катя любила откровенные фотосессия в белье.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Часто слышу о моем внешнем сходстве с этой актрисой, - писала сама о себе блогер Екатерина.

Хотя со школьной скамьи Кати мечтала работать в больнице. И даже закончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, последнее время проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Только стать врачом не успела.

24-летняя девушка из Подмосковья посещала роскошные столичные рестораныФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания лица, причастного к убийству. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

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