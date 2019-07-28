Наташа Королева - КП: «Мне пришлось удалить из инстаграма «голый» ответ Свете Лободе»

На музыкальном фестивале «Жара» в Баку днем Наташа Королева нежится на пляже, ездит на репетиции (площадка находится в 10 минутах езды от отеля, где живут звезды), а вечерами демонстрирует фигуру в откровенном мини на красной дорожке и на сцене. Народ помнит Наташу и в более обнаженном виде. Недавно певица продемонстрировала себя полностью обнажённой (вид сзади) в инстаграме - это был ее ответ на провокационный пост Светланы Лободы.

Тогда случился скандал - Лобода разместила в соцсетях это фото, многие подумали, что на нем Светлана, но тут объявилась хозяйка фото - известный американский фитнес-блогер... Тогда Королева повторила позу и разместила на своей страничке в инстаграме «голое» фото. Эта публикация наделала шума.

В Баку «Комсомольская правда» спросила у Королевой о последствиях этой провокации.

- Наташа, не могу найти на вашей странице то самое фото. Его удалил Инстаграм из-за жалоб пользователей, а может быть кто-то другой заставил убрать?

- Я удалила ее самостоятельно: хорошего понемножку.

Откровенный кадр Наташа удалила из своего InstagramФото: Instagram.com

- Но ведь на просторах интернета она сохранилась, и в публикациях СМИ. Жалеете?

- Сохранилась? Ну просто оно не подходило к моей ленте - в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое даёт о себе знать...поэтому я смогла сделать этот кадр. Хотела запустить челендж: кому слабо...

- А вашим коллегам оказалось слабо? Кстати сколько было дублей, чтобы сделать красивый снимок на голове?

- Это очень непросто. Фото было сделано быстро: постояла на голове минут 15 - 20.

- Вы так каждый день тренируетесь?

- Нет конечно! Просто опыт - у меня было сильное цирковое училище. Тело помнит - главное, что я порадовалась: я могу так сделать в свои 46 лет.

Наташа Королева в отличной форме. Это видно и в одежде.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Кто-кто, а Наташа Королева умеет хайповать. То юбочку наденет шириной с пояс, то поразит роскошным декольте или кадрами из конкурса мокрых маек. Да и что скрывать, если фигура «песочные часы» даётся певице, склонной к полноте, потом и кровью. (подробности)