2019-07-28T16:41:10+03:00
Общество

Киношные костюмы и 120 ретро-машин: как прошел заезд ГУМ-Авторалли

Участники приехали на стильных «Волгах» и даже на английском «Остине»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве 28 июля стартовало ГУМ-Авторалли.В Москве 28 июля стартовало ГУМ-Авторалли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ГУМ-Авторалли снова собрало любителей ретро-машин. Шестой год подряд машины советской эпохи едут через Васильевский спуск по Москве. «КП» посмотрела, как проходил заезд 28 июля.

Монументальные правительственные «ЗИЛы», роскошные «Чайки», стильные «Волги», горбатые «Запорожцы», основательные «Победы», скромные трудяги «Москвичи» и вездесущие «Жигули» стартовали ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. Средний возраст машин — 62 года. Им предстояло выдержать 100-километровый маршрут по Москве. Рискнули 120 экипажей.

«ЗИЛы», «Чайки», «Волги», «Запорожцы», «Победы», «Москвичи» и «Жигули» стартовали ровно в полдень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЗИЛы», «Чайки», «Волги», «Запорожцы», «Победы», «Москвичи» и «Жигули» стартовали ровно в полденьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Задача участников – выдержать заданный темп и найти единственно правильный путь к скрытым контрольным точкам, чтобы оказаться в них вовремя максимальное количество раз. Многое в этой взрослой игре зависит от мастерства водителя, от смекалки и расчетливости штурмана, - рассказали о правилах заезда в пресс-службе ГУМа.

Машины несколько часов красовались возле ГУМа, все желающие могли заглянуть в салоны и сделать необычные фотографии. Участники гонки готовились тоже основательно, подбирали киношные костюмы. Фотографы заметили героиню из «Великого Гэтсби» и троицу из «Кавказской пленницы».

Участники гонки готовились тоже основательно, подбирали киношные костюмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники гонки готовились тоже основательно, подбирали киношные костюмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционно право открыть ГУМ-Авторалли дается экипажу-победителю прошлогоднего соревнования. Однако в этот раз было сделано исключение – стартовал английский семейный экипаж Кристофера и Артура Блэков на спортивном родстере «Остин» выпуска 1937 года. «КП» рассказывала о том, как путешественник собирается совершить автопробег из Лондона в Токио на 82-летнем автомобиле с открытым верхом.

- Я надеюсь, что успею по «Бабушке-маме» (так он называет Россию) доехать к открытию Чемпионата мира по регби 2019, мне нужно попасть на матч 20 сентября, когда будут играть Россия и Япония. Болеть я, конечно, буду за Россию, но команде нужно хорошо подготовиться, - рассказывал Кристофер Блейк.

Средний возраст авто, принявшим участие в гонке, 62 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Средний возраст авто, принявшим участие в гонке, 62 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Техническую поддержку англичанину в России оказывает федеральная служба помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб». Эта же компания была наготове и во время ГУМ-Авторалли.

- С дистанции сошел экипаж Волги ГАЗ-21 по причине полного выгорания свечей выжигания, из-за отсутствия у пилота запасных, мы эвакуировали машину, - сказали в «Русском АвтоМотоКлубе».

Остальные экипажи домчались к парку МГУ на Воробьевых горах — это и была финишная точка. По пути у них была остановка возле Большого театра и во дворе Музея Москвы.

Машины несколько часов красовались возле ГУМа, все желающие могли заглянуть в салоны и сделать необычные фотографии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Машины несколько часов красовались возле ГУМа, все желающие могли заглянуть в салоны и сделать необычные фотографии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ретро-автомобилям предстояло преодолеть 120 км по московским дорогам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ретро-автомобилям предстояло преодолеть 120 км по московским дорогам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смотрите больше фото с ГУМ-Авторалли.

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Идея ехать на 82-летнем автомобиле из Англии в Японию на Чемпионат мира по регби может показаться безумной. Но англичанин, который на нее решился, так не думает. За спиной уже остались Санкт-Петербург и Тверь, а уже сегодня он доехал до Москвы. Кристофер Блейк с сыном и супругой решили посетить столичный стадион ВЭБ Арена. На газон они заехали прямо на ретро-автомобиле Austin-7, который имеет прозвище "Малютка Остин". Белая машина 1939 года выпуска уже получила иной окрас - флаг России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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