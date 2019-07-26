2019-07-26T07:35:34+03:00
Звезды

Ольга Бузова устроила сексуальные танцы в бассейне: певица показала в Баку самый откровенный номер

Несмотря на травму ноги, артистка решилась упасть на колени
Инна ФЕДОТОВА
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Бузова плясала на скользкой мокрой плитке бассейнаБузова плясала на скользкой мокрой плитке бассейнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Концертные номера музыкального фестиваля «Жара» зрители скоро увидят на Первом канале. А пока раскроем одну из интриг. В первый концертный день номер Ольги Бузовой оставили «на десерт»: она выступала почти в самом конце - дальше пели только любимцы местной публики Григорий Лепс и Эмин.

Подводку к выступлению ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой с интригой в голосе озвучила ведущая телеконцерта «Жара» Яна Чурикова.

«Все, что она делает - делает очень профессионально и хорошо. Будь это исполнение хита или публикации в социальных сетях. Она добилась небывалого успеха во многих сферах...»

Номер Ольги Бузовой на "Жаре" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Номер Ольги Бузовой на "Жаре"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрители в Баку оборвали Чурикову на полуслове выкриками «танцуй под Бузову». И угадали. Правда, Оля спела свою «Водицу». Поэтому и номер презентовала в бассейне.

«У меня ещё не прошла нога, болит из-за травмы на съемках «Форта Боярд». Поэтому, конечно, немного рискую, когда пою и танцую босиком на кромке бассейна», - поделилась перед концертом Оля.

Бузова не только плясала на скользкой мокрой плитке бассейна, но ещё пару раз с размаха падала на колени - такая была задумка у постановщика номера: выглядело эффектно, Ольга держалась профессионально - ни разу не показала, как ей было больно...

«Голос стал сильнее - поёт лучше. Гораздо!» - примерно так обсудили выступление артистки зрители в ВИП-зоне.

Оля пела свою «Водицу» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оля пела свою «Водицу»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бузова выступает на «Жаре» не первый год - так что есть с чем сравнить. Ну мы то знаем, что за этими успехами стоит ежедневный труд - Ольга рассказывала нам, что занимается вокалом, много репетирует.

Ольга вкладывает в развитие музыкальной карьеры немаленькие деньги - это удовольствие не из дешевых. В самом начале своего музыкального пути Ольга Бузова в интервью "Телепрограмме.pro" рассказала:

«Дороги назад нет: как бы собаки не лаяли, караван идёт. Я пою и получаю от этого нереальное удовольствие - знаю, что есть огромное количество людей, которому мое творчество близко». Похоже, что цели Бузовой начинают сбываться: на «Жаре» за день она дала пару десятков интервью, выступала и перед зрителями, а позже на вечеринке перед коллегами.

Певица пару раз с размаха падала на колени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Певица пару раз с размаха падала на колениФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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