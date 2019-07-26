2019-07-26T11:24:10+03:00
Политика

«Для Зеленского такие люди — бомба замедленного действия»: Националист, напавший на Порошенко, мстил за «пятилетние унижения»

Эксперты уверены: сейчас подобные «Одиссею» из «Азова» оттопчутся на Порошенко, называя его предателем за то, что не дал им паспорт «за пролитую за Украину кровь». А завтра с той же легкостью обрушатся и на Зеленского
Игорь ЯКУНИН
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Бывший боец добровольческого батальона «Азов», воевавшего на Донбассе, решил покуражиться над прежним президентомБывший боец добровольческого батальона «Азов», воевавшего на Донбассе, решил покуражиться над прежним президентомФото: REUTERS
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Экс-россиянин Никита Макеев на прошлой неделе получил «украинский паспорт от Зеленского». На радостях бывший боец добровольческого батальона «Азов», воевавшего на Донбассе, решил покуражиться над прежним президентом, который гражданство незалежной ему не предоставил за предыдущие пять лет. Когда бывший глава самостийной в четверг покидал Государственное бюро расследований, националист-доброволец, приехавший в 2014-м из России «воевать за свободу Украины», попытался прыгнуть на капот порошенковского лимузина с... бронежилетом.

Сам Макееев позже охотно раздавал интервью, объясняя, что Порошенко предал его и других вояк-добровольцев, так не предоставив обещанное украинское гражданство. Да еще поставлял на фронт бронежилеты, которые не защищали от пуль.

С «Одиссеем» (это позывной Макеева) Порошенко пытались предъявить претензии еще трое хлопцев с таким же умонастроением, но охрана бывшего президента не дала политика-миллиардера в обиду.

Вот как прокомментировал инцидент и его возможные последствия известный политолог Юрий КОТ:

- Таких, как Макеев, я полагаю, не десятки — сотни на Украине. Тех, кто приехал не только из России, чтобы воевать за Киев на Донбассе. Сейчас некоторые из них получают гражданство от Зеленского. Но для него такие люди — бомба замедленного действия. Сейчас подобные Макееву оттопчутся на Порошенко, называя его предателем за то, что не дал им украинский паспорт «за пролитую за Украину кровь». А завтра они с той же легкостью обрушатся и на Зеленского.

Макеев говорит, что мстит бывшему президенту за пять лет унижений, невыполненных обещаний. Но он трус, который хотел, чтобы им, его языческой крутостью восхищались девочки в соцсетях. У таких людей в душе ад, и они будут опасны и для нынешнего президента, который заигрывал с ними сначала когда был артистом, потом кандидатом — заигрывает с ними и сейчас. Но они отвернутся от него и предадут его.

Да, в отличие от Порошено, у Зеленского нет личной заинтересованности в военном производстве — и тут на него вроде нет рычага давления, нового президента не обвинишь в том, что из-за него на Донбасс гонят бронежилеты, которые не защищают. Но это его не оправдывает...

На Петра Порошенко напали возле Государственного бюро расследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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