Полиция Киева возбудила дело после попытки нападения на Порошенко
Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения группы неизвестных на автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в четверг, 25 июля, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований. Там политика допрашивали по делу об отмывании доходов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Когда Порошенко уже садился в машину, в его сторону ринулись несколько молодых людей. Они пытались прорваться к бывшему президенту, но путь преградили его охранники. В ходе потасовки одним из нападавших был распылен слезоточивый газ.
Злоумышленники скрылись с места происшествия сразу после появления полиции. Уголовное расследование ведется по статье "Хулиганство", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Усилия правоохранителей направленные на установление всех участников инцидента и их местонахождения", - сообщается на сайте полиции.
На Петра Порошенко напали возле Государственного бюро расследований.
ИСТОЧНИК KP.RU
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