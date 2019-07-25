Полиция Киева возбудила дело после попытки нападения на Порошенко

СЕГОДНЯ 22:19 2019-07-25T22:19:42+03:00

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Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения группы неизвестных на автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел вечером в четверг, 25 июля, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований. Там политика допрашивали по делу об отмывании доходов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Когда Порошенко уже садился в машину, в его сторону ринулись несколько молодых людей. Они пытались прорваться к бывшему президенту, но путь преградили его охранники. В ходе потасовки одним из нападавших был распылен слезоточивый газ.

Злоумышленники скрылись с места происшествия сразу после появления полиции. Уголовное расследование ведется по статье "Хулиганство", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Усилия правоохранителей направленные на установление всех участников инцидента и их местонахождения", - сообщается на сайте полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722306" frameborder="0"></iframe> На Петра Порошенко напали возле Государственного бюро расследований.

ИСТОЧНИК KP.RU