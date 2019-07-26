Дело вкуса: в Баку у Глюкозы появились усы, Валерия модничала с розовыми волосами, а Топурия ходила в ночнушке

К самому ожидаемому летнему музыкальному фестивалю звезды готовились заранее, поэтому в Баку на «Жаре» смогли удивить публику. Пока в лидерах по эпатажу 5 артистов.

Приз зрительских симпатий у певицы Валерии - она вышла на сцену с розовыми волосами. Как известно, этот цвет волос сейчас в моде у молодёжи: школьники умоляют родителей на каникулах разрешить им воспользоваться оттеночной пеной ради такого эффекта, модницы накупили розовых париков и наряжаются в них танцевать в клубы. Валерия не отстаёт от моды и розовый цвет стильной блондинке к лицу. Жаль, что эксперимент был недолгим.

Приз зрительских симпатий у певицы Валерии

Второе место у певицы Глюкозы - она исполнила свой хит «Невеста» в мужском образе, примерив не только костюм, но и нарисовав чёрным карандашом усы. Глюкозе идёт быть «черноусым юнцом»!

Кэти Топурия подчеркнула фигуру прозрачный нарядом. Вот только крой и меховые оборки «платья» сделали его похожим на ночнушку. Правда, очень дорогую. Кэти разглядывали долго: а значит эффект достигнут - эпатаж удался. Поэтому Топурия заслуженно замыкает тройку лидеров.

На четвёртом месте певица Юлия Зиверт: в огромных очках и тюрбане ее можно легко спутать с Наргиз. Обычно звезды так маскируются, выбираясь на прогулку или по магазинам, а Зиверт нарядилась на красную дорожку на курорте. Тюрбан, кстати, был в тренде год назад, тогда модели в этих головных уборах щеголяли по подиуму и снимались на обложки глянца.

Обычно звезды так маскируются, выбираясь на прогулку или по магазинам, а Зиверт нарядилась на красную дорожкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замыкает «пятерку» Григорий Лепс. Он завязал со спиртным: «Не пью уже несколько месяцев. Все!» - говорит нам Григорий Викторович. И сразу же стал модничать, меняя дорогие цветные пиджаки, как перчатки. Психологи говорят, что если у человека вдруг появилось желание наряжаться (которого раньше не было), значит у него начался новый и весьма успешный период в жизни - ему хочется экспериментировать.

Замыкает «пятерку» Григорий ЛепсФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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