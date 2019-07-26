2019-07-26T15:38:38+03:00
Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года

Наша команда выступит на турнире без каких-либо ограничений
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В 2016 году на Олимпиаде в Рио наша команда выступила с весомыми ограничениями.В 2016 году на Олимпиаде в Рио наша команда выступила с весомыми ограничениями.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 26 июля, было официально объявлено, что сборная России в лице Олимпийского комитета получила приглашение на Игры 2020 года в Токио.

- Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ОКР.

Особо отмечается, что это разрешение касается и спортсменов из легкой атлетики. На Олимпиаду под российским флагом поедут люди из этого вида спорта с официальным допуском от ИААФ. На данный момент, такие документы есть у 120 человек, но цифра может стать больше. Главное - отобраться на Олимпиаду 2020 года.

Напомним, что на Олимпиаде 2016 года в Рио и в 2018 году в Пхенчхане сборная России выступала с существенными ограничениями из-за скандала с допингом. Который был в первую очередь связан с откровениями беглого информатора ВАДА Григория Родченкова.

Однако же теперь отношения России с ВАДА начинают нормализовываться и у главной антидопинговой организации мира все меньше претензий к работе российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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