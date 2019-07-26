Алексей Буглак: В России минтая едят больше, чем в США

Очень часто в профессиональной среде и в СМИ любят говорить о том, что все пропала и минтая в нашей стране почти не осталось. На самом деле это не так. По оценкам экспертов, объемы потребления минтая в живом весе в России составляет порядка 300 тысяч тонн. И 95% этих объемов – российского происхождения. Далеко не весь улов рыбаков идет на экспорт. Об этом в мобильной студии «Комсомольской правды», которая работала на III Международном рыбопромышленном форуме, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

- Говорят о том, что большая часть минтая уходит на экспорт. Насколько это правда?

- Действительно, очень много об этом говорят. Даже обвиняют рыбаков в том, что они не думают о внутреннем рынке, а все отправляют на экспорт. Мы задались этим вопросом. Специально посчитали, сколько же минтая потребляют в России. По нашим оценкам, объемы потребления минтая в живом весе порядка 300 тысяч тонн. Много это или мало? Мы пересчитали с учетом среднего душевого потребления по Росстату – 21 килограмм, доля минтая в этом объеме составляет порядка 9 %. Это немало. Это чуть менее 2 килограмм на одного среднестатистического россиянина. Мы даже сравнили этот объем с другими странами и увидели, что это неплохо смотрится, например, в сравнении с объемами потребления в США. В России минтая едят больше, чем в США. И больше, чем в среднем по Европе. Но есть страны, где минтая едят больше. Например, Республика Корея или та же Германия. Поэтому есть к чему стремиться.

- А какой процент из того минтая, который мы потребляем, российский?

- 95 % потребления – это только российский минтай. Какая-то часть завозится, но это, прежде всего, минтаевое сурими, которое используется для производства имитации крабовых палочек. И небольшая доля филе минтая из Китая завозится, но она незначительная. В разы меньше того объема, который поставляют российские компании на внутренний рынок.

- В начале 2000-х годов ходило много слухов о том, что запасы минтая подорваны, рыбы нет. Прошло 20 лет. Рыба есть?

- Рыба есть. И то, что запасы минтая были подорваны, это тоже правда. Потому что, если посмотреть статистику вылова, то в середине 2000-х годов на Дальнем Востоке добывалось всего около 1 млн. тонн минтая. Сейчас мы добываем 1,7 млн. тонн минтая. Это в том числе благодаря тому, что последние годы, в том числе с участием Ассоциации добытчиков минтая, была реализована серия природоохранных мероприятий, которые способствовали восстановлению запаса, способствовали тому, что запас стал устойчивый. Это привело к увеличению вылова, без ущерба для популяции.

- Каким образом удается добытчикам и экспорт наращивать год от года, и при этом потребности внутреннего рынка тоже удовлетворять?

- Восстановление популяции минтая, увеличение его вылова – это в том числе дает дополнительный ресурс для увеличения экспорта. Есть федеральная государственная программа, по которому к 2025 году необходимо удвоить стоимость рыбного экспорта. Очень важная задача. Один из источников наращивания экспорта – увеличение вылова. Но без ущерба для популяции.

- Правда ли, что в течение многих лет в российские рестораны сети «Макдоналдс» поставлялся зарубежный минтай? Сейчас ситуация изменилась. Почему?

- «Макдоналдс» в России работает по тем же самым корпоративным правилам, что и «Макдоналдс» во всем мире. Согласно их политике, они в своем производстве могут использовать только рыбопродукцию, которая сертифицирована на соответствие стандарту Морского попечительского совета. Мы такой сертификат для минтая получили в 2013 году. И с тех пор российский «Макдоналдс» покупает российский минтай. До этого они использовали другие виды белой рыбы, сертифицированной на соответствие MSC. Это не обязательно был американский минтай. Это мог быть новозеландский хоки или хек. Сейчас только российский минтай.

Алексей Буглак в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что такое экосертификация?

- Экологическая сертификация сейчас стала добровольно-обязательным требованием. Если производитель хочет продавать свою продукцию на развитых рынках в Европе или в Америке, чтобы попасть на этот рынок, необходимо наличие MSC-сертификата либо какого-то другого экологического стандарта. Без этого сертификата продукцию реализовать практически невозможно. Либо по цене с очень большим дисконтом. Это независимая верификация того, как происходит система управления промыслом. Она оценивает, в каком состоянии находятся запасы, как промысел влияет на экосистему. Она оценивает эффективность системы управления рыболовством и промыслом в целом. Сейчас порядка 10 % мирового вылова рыбы сертифицировано на соответствие стандарту MSC.

- Крупнейшие добытчики минтая в России имеют эти сертификаты?

- У нас сертифицирован самый крупный промысел минтая – это траловый промысел в Охотском море. Держателем сертификата является Ассоциация добытчиков минтая. Все предприятия, которые входят в ассоциацию, имеют возможность пользоваться этим сертификатом.

Алексей Буглак в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Есть ощущение, что россияне достаточно скептически относятся к минтаю. Почему? Что нужно делать для того, чтобы минтай в России стал столь же популярным, как в странах Азии?

- Здесь целый комплекс причин. Начиная с того, что у нас есть некое советское наследие. В те годы минтай был не очень популярен. Многие люди до сих пор называют его рыбой для кошек. Это стереотип. Но какая-то доля потребителей все равно так считают.

- Мне часто доводилось слышать, что раньше кошек не лечили, они не болели ничем. Может быть, потому что они минтай ели?

- Возможно. Нужно проанализировать. Вторая проблема связана тоже с советским прошлым, со структурой производства. У нас, по сути, на промысле не производится потребительского продукта. Производится либо мороженая рыба, либо филе минтая. Пока этот продукт следует с района промысла до конечного потребителя, он проходит через несколько посредников и через серию манипуляций. Например, когда мороженая рыба размораживается, переупаковывается, потом заново замораживается. И на каждом этапе таких манипуляций продукт теряет качество. Когда он попадает на полку, покупатель его берет, рыба не очень привлекательная.

Третий момент связан с тем, что раньше в России была довольно значительная доля импортного филе минтая из Китая. Этот продукт был зачастую накачан водой, полифосфатами. Один раз человек купил, он же не знает, это китайское филе или российское. Он пришел домой, пожарил его на сковородке, пошла белая пена, вода. Он больше никогда не купит минтай. Мы в 2016 году заказали специальное исследование ВЦИОМу по минтаю. 40 % людей не покупают минтай из-за его плохого качества. Нужно наращивать производство готовой продукции, продукции глубокой переработки. Либо делать это у траулера, что сейчас происходит. Некоторые компании увеличивают производство филе минтая морской заморозки в килограммовых блоках и в блоках по полкилограмма. Это суперкачественный продукт, где нет никаких фосфатов, воды. Продукт, который готов для того, чтобы его положили на полки.

И большие надежды возлагаем на береговую переработку. Мы считаем, что береговая переработка не должна конкурировать с судовым сектором, она должна его дополнять. Потому что в море очень трудно производить потребительскую продукцию, потому что есть определенная специфика. Там мало места, высокая интенсивность промысла. А на берегу такую продукцию как раз можно делать. Мы надеемся, что те заводы, которые сейчас строятся на Дальнем Востоке и на севере, позволят решить эту проблему.

Алексей Буглак в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.