Инна Чурикова: «Я упала, потому что стало подводить зрение»

На днях Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Все произошло в конце выступления, когда софиты, освещающие сцену, ненадолго погасили. За кулисы 75-летнюю актрису унесли на руках. Ее доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, потом перевели в обычную палату. За состоянием здоровья народной артистки следят миллионы поклонников.

- Инна Михайловна, как вы себя чувствуете? - позвонила я на мобильный актрисы.

- Ничего, - голос был слабый, показалось, что Чуриковой трудно говорить. - У меня при падении ничего не сломалось, слава богу. А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально.

- То есть у вас только ушибы?

- Да. Я сама, когда упала, думала, что что-то опасное. Но мои косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь. Врачи ко мне очень внимательны.

- А почему вы лежали в реанимации, если нет переломов?

- У меня все мерили, проверяли, смотрели, анализировали.

- Наверняка вам, народной артистке, создали особые условия…

- Нет. Я была абсолютно на равных со всеми. Я не хочу быть избранной, чтобы передо мной на цыпочках ходили или кормили какой-то отдельной едой.

Актриса Инна Чурикова о своем здоровье: "Косточки выдержали. Сейчас я в больнице лечусь".Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сын вам сейчас звонит? (Взрослый сын актрисы и режиссера Глеба Панфилова Иван живет в Америке. - Ред.)

- Сын приехал сейчас ко мне. Не отходит. Очень переживает. Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах. Вот Саша Абдулов сумел вылечить глаза. Ему тогда еще 50 лет не было. Я смотрю, он на репетиции стоит и капает капли. Я говорю: «Саша, что с тобой?» Он отвечает: «Да мне операцию сделали на хрусталике». Я поражена была - так рано. Но это у каждого в свое время. Вот и мне пора заняться.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самые известные фильмы с участием актрисы

«Тридцать три», 1965

«Неуловимые мстители», 1966

«Тот самый Мюнхгаузен», 1979

«Курьер», 1986

«Ширли-мырли», 1995

«Благословите женщину», 2003

«Утомленные солнцем 2: Цитадель», 2011

«Самый лучший день!», 2015