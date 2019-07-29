2019-07-29T13:51:34+03:00
Звезды

Фанат разбил Mercedes Земфиры, чтобы привлечь внимание певицы

Звезда написала заявление в полицию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фанат разбил Mercedes Земфиры, чтобы привлечь внимание певицы.Фанат разбил Mercedes Земфиры, чтобы привлечь внимание певицы.Фото: Елена БОДУЭН
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Вечером в пятницу, 26 июля, неизвестный разбил два передних стекла автомобиля Mercedes Benz, принадлежащего певицы Земфиры.

С заявлением о краже автомобиля, Земфира Рамазанова (настоящее имя певицы) обратилась на следующий день. Она сообщила, что инцидент произошел в Москве прямо напротив ее дома на Фрунзенской набережной.

По подозрению в повреждения автомашины был задержан москвич в возрасте 36 лет. Он объяснил свои действия тем, что таким образом он хотел привлечь к себе внимание певицы.

На данный момент мужчина задержан для дальнейшего расследования.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в конце прошлого года на LiveFest в Сочи Земфира заявила, что это будет ее последний концерт в обозримом будущем, чем безусловно расстроила своих фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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