Фанат разбил Mercedes Земфиры, чтобы привлечь внимание певицы

Вечером в пятницу, 26 июля, неизвестный разбил два передних стекла автомобиля Mercedes Benz, принадлежащего певицы Земфиры.

С заявлением о краже автомобиля, Земфира Рамазанова (настоящее имя певицы) обратилась на следующий день. Она сообщила, что инцидент произошел в Москве прямо напротив ее дома на Фрунзенской набережной.

По подозрению в повреждения автомашины был задержан москвич в возрасте 36 лет. Он объяснил свои действия тем, что таким образом он хотел привлечь к себе внимание певицы.

На данный момент мужчина задержан для дальнейшего расследования.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в конце прошлого года на LiveFest в Сочи Земфира заявила, что это будет ее последний концерт в обозримом будущем, чем безусловно расстроила своих фанатов.