Почему в Норвегии бензин в 2,5 раза доступнее населению, чем в России

Покойный американский сенатор и лютый русофоб Джон Маккейн как-то, желая уколоть Россию, заявил, что это всего лишь «бензоколонка, замаскированная под страну». Спишем язвительность Маккейна на психологическую травму, которую ему еще во Вьетнаме нанес сбивший его самолет русский летчик.

Но ведь и в самом деле: по объемам добычи нефти Россия входит в тройку мировых лидеров (вместе с Саудовской Аравией и США), производством бензина в стране занимаются сразу 37 крупных заводов. А цены на бензоколонках - кусаются. Об этом свидетельствуют рейтинг доступности бензина в европейских странах, который приводят РИА «Новости».

Россия в этой бензиновой табели о рангах только на 16-м месте - ровно посередине списка из 33 стран. На среднюю зарплату в нашей стране можно позволить себе купить 927 литров АИ-95. А вот, например, в другой нефтеносном и северном государстве - Норвегии - 2243 литра (почти в 2,5 раза больше). Лидер же и вовсе Люксембург, до сих пор неизвестный своими нефтяными скважинами , зато буржуазный и зажиточный. Там доступность 95-го в три раза выше, чем в России.

По объемам добычи нефти Россия входит в тройку мировых лидеров. Фото Егор Алеев/ТАСС

На противоположном конце рейтинга - Украина, где обычному человеку денег может хватить только на 279 литров бензина в месяц. И то если голодать и перестать платить за жилье.

- Бензин, действительно, остается мало доступен для многих жителей России, - говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - Примерно 45 миллионов россиян по уровню своих доходов вообще не могут позволить себе покупать топливо. А общий уровень потребления бензина у нас ниже, чем в Канаде в три раза - это страна, сравнимая с нами по климату и расстояниям.

- Есть ли возможность снизить цену бензина для населения, как это делали, например, в Ливии и Венесуэле?

- Такая возможность есть. Но простое фиксирование цен никуда не приведет, разве что к дефициту на рынке. Сегодня в цене литра бензина 75% стоимости составляют налоги и акцизы. Только в этом году акциз на бензин вырос в 1,5 раза, налог на добычу полезных ископаемых - на 5%, НДС, как известно, на 2%. Выросли и тарифы на перевозку бензина.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Фото: YouTubeФото: YouTube

Для сравнения затраты на производство бензина составляют 20% от цены, еще 3% - это транспорт и 2% - доходы нефтяников. Поэтому снижения цены можно было бы добиться, если снизить налоговую нагрузку. Те 450 млрд рублей, который сейчас поступают в бюджет от акцизов на бензин, это малая доля от накопленных запасов в 11 триллионов рублей, которые сейчас есть у страны.

- Но если брать в абсолютных цифрах, то дешевле, чем в России бензин только в Казахстане (у нас 45,5 рублей за литр, у них в пересчете на наши деньги - 27,9 - по данным на конец июня)...

- Во-первых, в Казахстане фактически нет бензинового рынка. Цены там устанавливаются указом президента, поэтому местные заводы на 50% недозагружены (им неинтересно производить в убыток), а бензин приходится импортировать из России. Хотя Казахстан имеет возможность полностью обеспечивать себя топливом.

А во-вторых, речь прежде всего идет о покупательной способности населения. Достаточно посмотреть на Украину - в стране бензин стал роскошью. Все местные НПЗ мертвы, кроме двух небольших на западе страны. Да и вообще работы на Украине нет, разве что в сфере секс-услуг.

Вот и получается, что позволить себе бензин могут только самые привлекательные представители нации и, в основном, женского пола. Но Россия не Украина. И поэтому нужно что-то предпринимать. В этом году цены на бензин искусственно сдерживаются. Равновесная цена бензина, чтобы российские НПЗ не работали в минус, должна быть на 9 рублей выше. Но есть и другой путь: при отмене топливного акциза цена за литр могла бы быть снижена на 2 рубля, при сохранении рентабельности предприятий.

Сколько литров бензина АИ-95 можно купить на среднюю зарплату

1. Люксембург 2855

2. Норвегия 2243

3. Австрия 2104

...

16. Россия 927

...

32. Болгария 471

33. Украина 279