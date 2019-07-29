Как только закончатся выборы, забвение будет закономерным итогом лидерам несистемной оппозиции

Провела утро в жарком эфире радио "Комсомольская правда". Восхищаюсь страстью своего соведущего Максима Шевченко, ведь страсть — это качество, которое позволяет человеку отстаивать те ценности, которых он придерживается.

Не секрет, что наши с Максимом позиции по многим вопросам расходятся, но плюрализм (настало время о нем вспомнить) - это залог развития общественной дискуссии, которому можно только радоваться.

Моя позиция по-прежнему заключается в том, что лидерам несистемной оппозиции стоило продолжать борьбу за выдвижение в правовом поле, не оправдывая свою несистемность отсутствием справедливости.

К слову, Лесе Рябцевой поступило предложение выдвинуться от партии «Справедливая Россия», которая тем самым получила голоса молодых матерей, поддерживающих Лесю, и в перспективе — своего депутата в Мосгордуме. Таким же образом, на выборы от КПРФ зарегистрировалась Анастасия Удальцова.

Собирать подписи сложно, но если у вас есть деньги и в действительности наличествует электорат в достаточном объеме, то собирать подписи необходимо с полным комплектом доказательств того, что это живые люди. Благо, что современные технологии позволяют собрать даже видеодоказательства со всех 5 000 человек, что станет дополнительным аргументом в том же суде.

Разумеется, призвать людей выходить на улицу проще, чем проводить такую кропотливую и дорогостоящую работу. Проще кричать, что власть нас боится, а это - тезис, с которым я категорически не согласна. Никто не боится ни Яшина с Гудковым, ни Алексея Навального, ни тем более, Любовь Соболь.

Давайте смотреть правде в глаза: Люба в борьбе за внимание просто косплеит Ксению Собчак, надев очки и копируя ее имидж. Поверьте мне, как только закончатся выборы в МГД, мы забудем всех этих людей, и забвение, к их сожалению, будет закономерным.

Если же в Думу пройдут такие яркие люди, как Рябцева, Удальцова, Метлина, Табашников или Роман Бабаян, безотносительно их лояльности нынешней власти, мы получим законодательный орган из людей, которые не будут молчать, потому что они никогда не молчали, имеют опыт публичных дискуссий, явно не бояться разговора с аудиторией, а в случае с Анастасией имеют опыт действительной политической борьбы, в которой у настоящего политика не могут быть одни победы. Поражения тоже закономерны, если, конечно, политик реальный.

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