2019-07-29T16:13:02+03:00
Звезды

"Как сестры": Чулпан Хаматова показала 17-летнюю дочь от Ивана Волкова

Актриса поделилась редким снимком с повзрослевшей наследницей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Актриса Чулпан Хаматова.Актриса Чулпан Хаматова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Чулпан Хаматова не только востребованная актриса, но и многодетная мама. Знаменитость воспитывает трех дочек, старшей из которых 17 лет, а младшей - девять. Все свое свободное время звезда проводит с детьми. А на днях поделилась снимком со старшей наследницей.

Чулпан Хаматова не любит афишировать личную жизнь. Многодетная мама оберегает дочерей от лишнего внимания и практически не показывает публике. Но на этот раз решила сделать исключение. Актриса опубликовала в личном блоге фото с Ариной, которой в апреле исполнилось 17 лет.

"Доченька", - лаконично подписала снимок актриса. Поклонники сначала не поверили, что на фото мама и дочь. Так выросла Арина.

chulpanofficialchulpanofficial
Доченька...
8943 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Серьезная, не по годам...", "Как сестры", "Какая большая! И как похожи", "Какое интересное личико! Умное, характерное", "Чулпан, Ариша так на тебя похожа, совсем взрослая девушка!", "Красивые!", "С первого взгляда можно предположить, что вы сестры", "Взрослая дочь молодой мамы. Согласна с предыдущим комментарием, действительно, как младшая и старшая сестры", - пишут подписчики знаменитости.

Напомним, первым мужем Чулпан Хаматовой был актер и сын актрисы Ольги Волковой и актера Николая Волкова. От Ивана знаменитость родила двух дочек. Арина появилась на свет в 2002 году, Ася - в 2003-м. Пара прожила вместе семь лет. Актеры продолжают дружить. Чулпан поддерживает отношения с новой женой Ивана, его мамой и ребенком.

От брака с актером и режиссером Александром Шейном в 2010 году на свет появилась дочь Ия. Чаще всего в блоге Чулпан Хаматовой появляются снимки ее младшей дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чулпан Хаматова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ
Названы самые востребованные вакансии для начинающих специалистов
Разоблаченная журналистами "блогер года" найдена мертвой в Дублине
Легкомоторный самолет упал на дорогу в Италии
Мосгорсуд освободил подельницу полковника Захарченко из-под стражи
Начальник полиции Днепровской области уволен из-за скандального видео
МЧС: Лесные пожары в Сибири не представляют угрозы населенным пунктам
Совет Федерации намерен лечить больше редких болезней за счет средств бюджета
Началось серийное производство российских истребителей пятого поколения Су-57
Генштаб РФ: Вашингтон ведет подготовку боевиков в Сирии
AliExpress будет продавать товары в магазинах России
Курс евро превысил 70 рублей
Georgian Airways рассказала о миллионных убытках из-за запрета полетов в Россию
В аэропорту Ташкента задержан мужчина с полукилограммом золота в желудке
Коалиции во главе США нанесла авиаудары по населенному пункту в Сирии
«Что ж вы за дебилы?»: соратник Зеленского раскритиковал идею отменить День Победы
В Москве проверяют информацию о минировании станции метро «Ховрино»
Врачам будут платить премии за своевременное выявление онкологии
В США пассажирский поезд протаранил грузовик
В сети появилось видео с собакой-ниндзя
Инна Чурикова скоро выпишется из больницы