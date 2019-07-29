"Как сестры": Чулпан Хаматова показала 17-летнюю дочь от Ивана Волкова

Чулпан Хаматова не только востребованная актриса, но и многодетная мама. Знаменитость воспитывает трех дочек, старшей из которых 17 лет, а младшей - девять. Все свое свободное время звезда проводит с детьми. А на днях поделилась снимком со старшей наследницей.

Чулпан Хаматова не любит афишировать личную жизнь. Многодетная мама оберегает дочерей от лишнего внимания и практически не показывает публике. Но на этот раз решила сделать исключение. Актриса опубликовала в личном блоге фото с Ариной, которой в апреле исполнилось 17 лет.

"Доченька", - лаконично подписала снимок актриса. Поклонники сначала не поверили, что на фото мама и дочь. Так выросла Арина.

"Серьезная, не по годам...", "Как сестры", "Какая большая! И как похожи", "Какое интересное личико! Умное, характерное", "Чулпан, Ариша так на тебя похожа, совсем взрослая девушка!", "Красивые!", "С первого взгляда можно предположить, что вы сестры", "Взрослая дочь молодой мамы. Согласна с предыдущим комментарием, действительно, как младшая и старшая сестры", - пишут подписчики знаменитости.

Напомним, первым мужем Чулпан Хаматовой был актер и сын актрисы Ольги Волковой и актера Николая Волкова. От Ивана знаменитость родила двух дочек. Арина появилась на свет в 2002 году, Ася - в 2003-м. Пара прожила вместе семь лет. Актеры продолжают дружить. Чулпан поддерживает отношения с новой женой Ивана, его мамой и ребенком.

От брака с актером и режиссером Александром Шейном в 2010 году на свет появилась дочь Ия. Чаще всего в блоге Чулпан Хаматовой появляются снимки ее младшей дочери.