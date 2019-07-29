«Россети» объявили всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»

Флагманский проект созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» - конкурс «Лидеры России». Он дает талантливым, амбициозным, целеустремленным и опытным людям возможность реализовать свой потенциал и участвовать в реальной жизни, в реальной работе.

По итогам первых двух конкурсов больше ста финалистов и победителей конкурса получили новые назначения на разные должности в органах власти и бизнесе. Но это не конкурс на замещение вакансий: он призван помочь людям раскрыть свой потенциал, подняться на ступень выше в своем профессиональном развитии.

«Россети» будут использовать опыт, компетенции и технологии оценки «России - страны возможностей», чтобы сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса.

Кто может принять участие?

Подать заявку на конкурс могут главные инженеры производственных участков и начальники районов электрических сетей в возрасте до 55 лет, с высшим образованием по направлению электроэнергетика. Сделать это можно на официальном портале через официальный портал - Лидерыэнергетики.рф.

Регистрация участников продлится до 5 августа.

К участию в открытом состязании приглашаются как работники группы «Россети», так и энергетики сторонних электросетевых организаций, сопоставимых по уровню должностей.

Как будет проходить конкурс?

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом, заочном этапе участники в режиме online пройдут тестирование, по результатам которого лучшие 2 тысячи человек продолжат борьбу в очном, практическом этапе.

Финальная часть конкурса состоится в конце августа в Челябинской области, на базе 38 районов электрических сетей, входящих в зону ответственности «Россети Урал»).

28–30 августа определят 100 победителей, которые будут в приоритетном порядке рассматриваться для замещения руководящих должностей в структуре «Россетей».

Все они смогут пройти специально разработанные программы развития. Кроме того, каждый победитель получит наставника из числа ведущих отраслевых практиков. Кстати, один из наставников «Лидеров России» - глава «Россетей» Павел Ливинский. Он же станет и наставником «Лидеров энергетики». По его словам, объявленный компанией конкурс – это реальный шанс «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга».

-По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, и наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки, - отметил Павел Ливинский.