Ученые: Чтобы сделать хорошую карьеру, нужно быть открытым и дружелюбным

Что важнее для карьеры — быть могучим интеллектуалом или обаятельным незнайкой? К этому вопросу со всей серьезностью подошли в Высшей школе экономики. Опираясь на многочисленные исследования, там выяснили, что «самые умные» — далеко не самые высокооплачиваемые.

А если они вдобавок мрачные и угрюмые типы (так нередко и бывает, потому что с высоты их интеллектуального Олимпа все вокруг кажутся безнадежными двоечниками), то сумма в зарплатной ведомости сделает их еще мрачнее. Невысоки шансы и у рефлексирующего невротика, постоянно беспокоящегося, хорошо ли он выполнил свою работу.

А вот такие качества, как добросовестность, открытость, амбициозность, креативность и дружелюбие дают в итоге 5-процентную прибавку к зарплате, выяснилось в результате исследований. Удивительно, но столько же по данным «Вышки» дает при наличии прочих равных и диплом о высшем образовании. Так что умение быть душой компании заменит 5 лет зубрежки — делайте выводы!

Сильнее всего на рост заработка влияет именно добросовестность — она дает 6%, а среди руководящих работников — аж 7%.

Впрочем, есть нюансы. Среди женщин, например, склонность к компромиссам (черта, сопутствующая дружелюбию и открытости) минусует 2% зарплаты. Причина в том, полагают исследователи, что женщины с такой положительной особенностью характера более сговорчивы во время переговоров о зарплате.

Они «готовы работать дольше, выполнять работу за других, придают слишком большое значение командному делу во вред индивидуальному продвижению», говорится в исследовании. В целом же женщины более чем мужчины открыты опыту, добросовестны, общительны, дружелюбны, отмечает ВШЭ. Но и более невротичны!

Что еще подметили исследователи — наиболее высока доля экстравертов среди 30-39-летних. У них уже все устоялось, желаемые должности получены, остается только развивать лидерские качества и уметь вести переговоры.

- Подобные исследования проводятся не впервые и не только в России, - сказал КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - На мой взгляд, построить общую модель успешной карьеры невозможно — все зависит от сферы деятельности, конкретного коллектива, конкретного человека.

Результаты, к которым пришли коллеги из ВШЭ, справедливы для управления и продаж. Если же говорить о фундаментальной науке, то ее двигают именно «умники». И если такого «умника» вытесняет группа «дружелюбных экстравертов», то это плохо для науки. Да и вообще, кто такие «дружелюбные»? Скажем прямо: это лояльные к начальству. Ситуацию, когда «умников», людей с глубокими знаниями, вытесняют нахватавшиеся всего понемногу «эффективные менеджеры», можно представить как заговор троечников против отличников. Это проблема многих стран, не только России. Результат мы видим: производительность труда замедляется, а то и падает.

А вы как считаете, обаяшки быстрее продвигаются по карьерной лестнице? - опрос. А вы как считаете, обаяшки быстрее продвигаются по карьерной лестнице?. Your turn!

ЧИАЙТЕ ТАКЖЕ

Хватит пить, давай учиться: России нужны рабочие с высшим образованием

Рекрутеры рассказали, какие навыки требуются от современного работяги. В топе — высокая квалификация и знание программирования (подробности)