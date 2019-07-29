2019-07-29T17:17:36+03:00
Спорт

Емельяненко будет драться голыми руками

Знаменитый боец получил уникальное предложение и ждёт решения по визе
Георгий ШАКОВ
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Александр ЕмельяненкоАлександр ЕмельяненкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известный российский боец MMA Александр Емельяненко принял решение продолжить карьеру в организации Bare Knuckle FC, возродившей кулачные бои.

Емельяненко в Инстаграме сообщил, что получил предложение о контракте с организацией и с радостью его принял. Единственной преградой остаётся виза в США. Емельяненко рискует столкнуться со сложностями, так как имеет судимость. В 2015 году его осудили за изнасилование домработницы. В 2019 году Емельяненко задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, после чего он потерял свой контракт с организацией RCC.

За свою карьеру Александр Емельяненко провёл 36 боёв, в которых одержал 28 побед.

Bare Knuckle FC - скандально известная организация, где все бойцы обязаны драться только голыми кулаками. Помимо этого, не разрешается никакой борьбы в партере. Кровопролитные поединки продолжаются либо до нокаута, либо пять раундов по две минуты.

Главной звездой организации является ирландский боец российского происхождения и друг Конора Макгрегора Артём Лобов. В своём первом бою в Bare Knuckle FC Артём сломал сопернику нос и выбил несколько зубов.

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Инцидент произошел, когда спортсмен показывал, как освобождаться от захвата шеи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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