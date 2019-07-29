2019-07-29T17:36:39+03:00
Экономика

Росстат: Два миллиона россиян опустились ниже черты бедности за три месяца

Это связывают с повышением прожиточного минимума
Влад СМЕРТИН
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Почти 21 миллион россиян получают доход ниже прожиточного минимума.Почти 21 миллион россиян получают доход ниже прожиточного минимума.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В первом квартале 2019 доход ниже прожиточного минимума получили 14,3 процента населения России или 20,9 миллиона человек. Такие данные распространил Росстат. Отметим, что в этот период прожиточный минимум составлял 10753 рубля.

В качестве причины такого резкого роста в ведомстве назвали увеличение самого прожиточного минимума.

- Эта величина выросла на 715 рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года, то есть на 7,2 процента, - говорится в сообщении Росстата. - Тогда как индекс потребительских цен — на 5,2 процента. По нашим оценкам, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

Также Росстат обращает внимание, что первый квартал традиционно выходит самым тяжелым. Именно в это время фиксируют высокую численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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