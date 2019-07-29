Как самая умная в мире собака выучила 1022 слова.

На днях в страну вечной охоты отправилась бордер-колли (это пастушья порода собак) Чейсер, которую называли самой умной собакой в мире. Ее словарный запас составлял 1022 слова. Для сравнения словарь выпускника общеобразовательной школы в среднем составляет от 1500 до 4000 слов. На золотую медаль псу сложно было претендовать, но в научном мире скромные успехи Чейсер произвели настоящий фурор. Ее история яркая иллюстрация того, что у животных есть более глубокое понимание мира, нежели мы привыкли думать.

Ее хозяин профессор психологии в колледже Уоффорда Джон Пилли получил Чейсер в качестве подарка от своей жены на свой 76-й день рождения. Случилось это в 2004 году и в этом же году в научном журнале Science была опубликована статья о другом бордер-колли Рико, который выучил более 200 слов. Профессор Пилли решил превзойти это достижение и занялся с Чейсер интенсивными тренировками. Они занимались по 4-5 часов в день. Обычно во время дрессировки собак мотивируют лакомством. Но Пилли создал свою систему обучения, основанную на игре с животным. Каждый раз для того, чтобы выучить новое слово, Пилли покупал игрушку, которая его изображала: медвежонок, подсолнух, кактус, червяк, цыпленок и так далее. Обучение строилось следующим образом: профессор много раз повторял название предмета, затем они вместе ходили его прятать, а потом собака должна была его найти и принести хозяину. Через некоторое время в доме Пилли скопилось 16 больших пластиковых контейнеров с игрушками. Там были 800 плющевых зверушек, 116 мячей, 26 дисков фрисби и еще немало всякой всячины, что в общей сложности составляло 1022 понятия из словарного запаса Чейсер. Любопытно, что сам профессор не в состоянии был запомнить такое огромное количество названий и пользовался шпаргалкой.

На родине собаке хотят поставить памятникФото: СОЦСЕТИ

Но успехи Чейсер далеко не ограничивались феноменальной долговременной памятью. Она немного разбиралась в грамматике и имела представление о глагольной системе. Например, Чейсер различала три вида команд: взять, игрушку, дотронуться до нее лапой, или коснуться носом. Понимала в чем разница между предложением «отнеси мяч к фрисби» или «отнеси фрисби к мячу». Кроме того, гениальная псина была способна изучать новые слова методом логического исключения: профессор просил ее принести предмет, который она не знала, но поскольку он лежал среди 6-8 знакомых игрушек, Чейсер вычислял «незнакомца».

В прошлом году Джона Пилли не стало - он ушел из жизни накануне своего 90-летия из-за лейкемии. 23 июля вслед за ним отправилась и Чейсер, которая дожила до солидного по собачьим меркам возраста, ей в апреле исполнилось 15 лет.

- Парадокс заключается в том, что Чейсер не уникальна, - объясняет Бьянка Пилли, дочь профессора, продолжавшая его дело. - Уникальность заключается в том, как ее учили. Мы должны признать, что собаки гораздо умнее, чем мы думаем, и при желании и терпении мы можем научить их чему угодно.

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