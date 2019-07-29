В МИД состоялся брифинг по саммиту «Россия – Африка»

В Москве состоялся брифинг для представителей африканского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по тематике подготовки и проведения Саммита «Россия – Африка». В мероприятии приняли участие послы африканских государств, представители руководства МИД России и Фонда Росконгресс. С приветственным словом выступил специальный представитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. В своем выступлении он подчеркнул, что 2019 год станет знаковым в истории российско-африканских отношений, так как впервые пройдут полноформатная встреча на высшем уровне и экономический форум, «на полях» которого ожидается подписание ряда двусторонних и многосторонних документов.

«Для дальнейшего качественного продвижения российско-африканского взаимодействия необходим мощный импульс, поэтому важность и своевременность проведения Саммита очевидна. Это знаковое событие, которое призвано стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры отношений с государствами Африки и ведущими региональными организациями», – отметил Михаил Богданов.

На встрече представили программу предстоящих мероприятий в Сочи,а также состоялось обсуждение ряда организационных вопросов.

«Саммит Россия – Африка является значимым событием, которое венчает череду мероприятий, посвященных развитию наших отношений. В июне этого года мы имели честь принимать у себя выездное заседание акционеров Афрэксимбанка, в рамках которого состоялась экономическая конференция с насыщенной деловой программой. В октябре в Сочи в рамках Саммита состоится экономический форум Россия – Африка. Проведение Форума станет важным и востребованным шагом на пути к созданию наиболее благоприятных условий для продвижения торгово-экономических отношений со странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

На встрече представили программу предстоящих мероприятий в Сочи,а также состоялось обсуждение ряда организационных вопросов. Фото: фонда Росконгресс

Саммит «Россия – Африка» состоится 24 октября в Сочи под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

Экономический форум «Россия – Африка» пройдет с 23 по 24 октября 2019 года на полях Саммита «Россия – Африка». В рамках Форума будет организована выставка партнеров и экспонентов. Выставка Экономического форума «Россия – Африка» планируется как ключевая площадка для демонстрации достижений и потенциальных возможностей в области экономики, науки, экологии и культуры. Участники экспозиции представят знаковые проекты и передовые технологии в добывающей и химической промышленности, машиностроении и энергетике, сельском хозяйстве и транспорте, здравоохранении и военно-промышленном комплексе, а также в других перспективных сферах с точки зрения развития инвестиционного и экспортного потенциала между Россией и странами Африканского континента.