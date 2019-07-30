2019-07-30T08:25:40+03:00
Общество

Роскачество назвало лучший корм для собак

Две торговые марки претендуют на «Знак качества», а в продукции трех брендов нашли следы ГМО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эксперты Роскачества проверили сухой корм для щенковЭксперты Роскачества проверили сухой корм для щенковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты Роскачества проверили сухой корм для щенков производства России, Канады и США. В новое исследование вошли популярных торговых марок: Probalance, Go, Propac, Pedigree и Royal Canin.

Специалисты оценивали корм более чем по 200 показателям качества и безопасности: в частности, выяснили, насколько отвечает потребностям для роста и развития щенка, сравнив его с кормом для взрослых собак, а также проверили на содержание красителей и консервантов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, витаминов и полезных элементов.

Как показало исследование, весь корм проверенных марок безопасен и нетоксичен. В нем не обнаружено даже следов тяжелых металлов, радионуклидов, микотоксинов и антибиотиков. Можно давать своим обожаемым маленьким питомцам.

Исследование показало, что во всех кормах для щенков содержалось оптимальное количество витаминов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование показало, что во всех кормах для щенков содержалось оптимальное количество витаминовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того. эксперты не нашли нарушений и с точки зрения микробиологии: в корме не было обнаружено энтеробактерий, бактерий кишечной палочки, сальмонелл, токсинообразующих анаэробов, а также других микробов. Красителей и консервантов в исследованной продукции тоже не нашли. Зато во всех кормах для щенков содержалось оптимальное количество витаминов.

Однако только два корма соответствуют как повышенным требованиям стандарта Роскачества, так и обязательным нормам качества и безопасности. Это Pedigree (полнорационный сухой корм для щенков всех пород от двух месяцев) и Royal Canin (корм сухой полнорационный для щенков очень мелких собак (вес взрослой собаки – до 4 кг) в возрасте до 10 месяцев).

В сухом корме для щенков трех торговых марок – Probalance, Go и Propac – специалисты обнаружили наличие генетически модифицированной сои. Однако пугаться не стоит.

Как пояснил директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») Леонид Киш, «производители в составе не указывают сою», поэтому «можно предположить, что это или фальсификация, или технически неустранимая примесь».

«Сказать официально, что обнаруженные ГМО вредны, на данный момент не может никто. Чтобы сделать заявление о вреде ГМО, необходимы длительные, масштабные исследования и эксперименты, а также постмаркетинговый мониторинг. Обнаруженные в исследованных кормах для собак ГМО разрешены для использования в странах-производителях кормов. В России данные линии не прошли процедуру государственной регистрации в установленном порядке и не зарегистрированы для производства кормов и кормовых добавок», - уточнил он.

В ходе проверки кормов на сбалансированность полезных элементов эксперты Роскачества выявили повышенное содержание белка в продукции торговой марки Probalance – его переизбыток, как и недостаток, не самый лучший показатель для щенячьей кормежки. А в кормах Go обнаружили нехватку важных для здоровья растущей собаки аминокислот.

А вот проверку по показателям, которые косвенно указывают на то, что корм может испортиться до конца срока годности – например, станет горьковатым на вкус – не прошла продукция только марки Propac. Специалисты Роскачества предупреждают: корм этого производителя лучше покупать как можно ближе к дате изготовления.

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Еще исследования показало — далеко не всегда состав корма соответствует тому, что написано на упаковке. А из 39 брендов отличными признаны лишь два (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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