ЖСК с нуля: как организовать кооператив и не нарваться на мошенников

Но есть и свои риски, от которых желательно подстраховаться. Тем более, когда речь идет о льготах от государства. «КП» выяснила, как правильно организовать жилищно-строительный кооператив (ЖСК), не став жертвой мошенников.

Кооператив по закону

Председатель жилищно-строительного кооператива «Радуга» в Красноярске Наталья Ольхова заподозрила в деятельности посредников неладное. Опасаясь мошеннических схем, она обратилась в институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Женщина попалась на уловку мошенников, которые позиционировали себя как благотворительная организация, имеющая огромный опыт в получении земли в рамках закона о содействии развитию жилищного строительства. На деле, правда, никакой реальной помощи она не оказывала.

Здесь эксперты призывают быть осторожными. На самом деле, граждане, которые решили объединиться в жилищно-строительный кооператив, могут пройти все необходимые этапы, в том числе получить земельный участок, без привлечения сомнительных посредников.

Напомним, что одной из задач института развития является вовлечение в оборот федеральных земельных участков, в том числе, безвозмездная передача их ЖСК в соответствии с законом о содействии развитию жилищного строительства (161-ФЗ). Это снижает себестоимость строительства жилья на 20-50%. Благодаря чему жилищно-строительные кооперативы получают возможность минимизировать риски и повысить качество возводимых домов.

Схема действий при организации ЖСК прописана в указанном законе. Он предусматривает, что участники кооператива самостоятельно организуют и контролируют строительные работы и расход средств, выбирая ответственных подрядчиков и оптимизируя затраты.

Чтобы не попасться в «лапы» недобросовестных компаний, которые с радостью и за ваши деньги окажут все необходимые услуги и дадут рекомендации по созданию ЖСК, при его организации нужно понимать основные правила и действовать обдуманно – по шагам.

Шаг 1. Кто может стать участником?

- ЖСК могут создаваться только из числа лиц, относящихся к установленным законом и постановлением Правительства от 09.02.2012 № 108 категориям, в том числе, преподаватели, военнослужащие, ученые, многодетные граждане и другие социальные категории, и включенных в формируемые уполномоченными органами и организациями списки. Например, списки из многодетных граждан ведут региональные органы государственной власти, списки из работников ВУЗов согласовываются с Минобрнауки России.

В случае ЖСК «Оазис» списки согласовывались в Минсельхозе России, - рассказывает Олег Пастунов, заместитель председателя ЖСК "Оазис" город Краснодар.

Участие людей, не включенных в списки, не допускается.

Шаг 2. Создание ЖСК

Виктор Штыков, юрисконсульт и участник ЖСК "Голубиная падь" во Владивостоке, разъясняет, что создание кооператива, действующего на основании 161-ФЗ, проходит почти в том же порядке, что и организация обычного кооператива.

Будущие члены кооператива собираются, принимают соответствующее решение, оформляют это решение протоколом. Утверждают устав, юридический адрес единоличного исполнительного органа и регистрирует данный кооператив в налоговой.

Правда, есть нюансы.

Во-первых, для деятельности такого кооператива предусмотрен типовой устав. (Утвержден постановлением Правительства РФ от 06.06.2012 № 558). Наличие типового устава позволяет гарантировать права всех членов ЖСК, прозрачность всей деятельности кооператива и исключить ситуацию, что в уставе что-то «забыли» зафиксировать. Также гражданам не требуется привлекать профессионального юриста для разработки устава.

Во-вторых, типовым уставом закреплено, что количество граждан в кооперативе не может превышать количество строящихся жилых помещений.

«В-третьих, ЖСК не может быть ликвидирован до завершения строительства всех жилых помещений», - предупреждает Штыков.

Шаг 3. Передача участка

Ходатайство о передаче участка ЖСК направляет в ДОМ.РФ уполномоченное лицо (федеральное министерство, субъект РФ или установленная 161 ФЗ организация).

- В случае принятия положительного решения между ДОМ. РФ и кооперативом заключается договор безвозмездного пользования земельным участком, - поясняет Виктор Штыков.

Шаг 4. Стройка

- ЖСК самостоятельно определяет подрядчика для строительства. Важно помнить, что таким подрядчиком может стать только компания, отвечающая требованиям, установленным 161 ФЗ. ЖСК контролирует подрядчика на всех этапах выполнения работ. - перечисляет следующие шаги Олег Пастунов.

Преимущества такого жилищно-строительного кооператива очевидны, признается Пастунов. По его словам, их ЖСК было передано более 15 га земли на безвозмездной основе. В настоящее время все 83 дома построены. В итоге жилье обошлось людям дешевле на 25 %, чем если бы они его купили по рыночной стоимости.

«Недостаток состоит в том, что у членов ЖСК нет опыта в таких проектах - поэтому такой лакомый кусок для мошенников и набиваем шишки самостоятельно», - подытоживает Пастунов.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

Советы новичкам

Главные советы от тех, кто уже имеет опыт создания таких ЖСК:

- не доверять лицам, которые обещают «все за вас организовать».

- не платить лицам, которые обещают содействие, так как все процедуры по включению в список и получению в безвозмездное пользование земельного участка абсолютно бесплатны.

-быть бдительными и тщательно изучать все документы,

-сотрудничать только с добросовестными подрядчиками (пусть они не самые дешевые),

Если соблюдать эти правила и знать свои права, тогда экономия, которую можно ощутить, получая землю в безвозмездное пользование, будет стоить всех сил, потраченных участниками ЖСК при строительстве дома.