Сын Михаила Круга вырос красавчиком

Ирина Круг опубликовала фотографию с сыном Александром, которого она родила от музыканта Михаила Круга. Молодой человек вырос настоящим красавцем. Он очень похож на 43-летнюю вдову звезды шансона.

"В гримерке с сыном", - подписала фото Ирина Круг. Снимок сделан во время музыкального фестиваля в Сочи. 17-летний Саша вышел на сцену вместе с мамой и исполнил песню.

irinakrug В гримерке с сыном

Стоит отметить, что Александр также опубликовал снимок с мамой в своем блоге. "С моей любимой и самой лучшей мамой!", - трогательно написал он.

Молодой человек всерьез увлечен музыкой. Год назад он впервые вышел на сцену вместе с мамой и исполнил композицию "Это было вчера". В Кремле как раз проходил первый сольный концерт вдовы Круга. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. При этом Саша не только хорошо поет, но и сочиняет стихи.

ssashakrugg Вчера был замечательный день...

Напомним, Михаил Круг был женат дважды. Со своей второй женой Ириной шансонье познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Он был старше ее на 14 лет. Сын Михаила Круга и Ирины родился за месяц до убийства музыканта в 2002 году. Грабители с оружием ворвались в дом артиста в ночь на 1 июля. Ирине удалось убежать к соседям, а Михаил весь огонь взял на себя.

После смерти знаменитого мужа вдова начала выступать и успешно гастролировать. Через четыре года она вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, от которого в 2013 году родила сына. У нее также есть дочь от мужчины, с которым она жила в браке до Круга.