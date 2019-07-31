«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда

И поразился - почему этот всемогущий силовик - при размахе его деяний, о которых знали в губернии практически все (и многие - в Москве), умудрялся до сих пор выходить сухим из воды?

Продолжение. Часть 1

СТРАННЫЙ ЗВОНОК

Ночью меня разбудил звонок.

Начало номера «+1». Ничего себе. Это же США или Канада.

- Не перезванивайте, через 15 минут этого номера не будет, - сказала трубка.

- Вы кто?

- Этого не стоит знать. Я от Музраева. Знаю, что вы ищете его знакомых. Я могу вам рассказать кое-что.

«Кое-что» - это как в дом генерала при обыске что-то подбросили.

- ФСБ делает все, чтоб не передать дело в СК, - сказал Аноним. - Поэтому шьют статью "терроризм".

- Это по делу о поджоге дома губернатора, - догадываюсь.

- Разве вам не смешно? - удивился неизвестный. - Вы можете представить себе, что опытный сыщик организовал такую чушь… Вы можете представить, скольких миллиардеров Музраев посадил и сколько у него высокопоставленных врагов? И вы всерьез верите, что он так глупо поступит с губернатором?! В Волгограде никто этому не верит, а спецы смеются.

И это было правдой. Не верят. Смеются.

Экс-глава волгоградского Следственного комитета Михаил Музраев во время задержания.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПОДЖОГ

16 ноября 2016 года. Элитный поселок Латошинка. Трое в масках перелезли через забор, чем-то плеснули на крыльцо ничем не примечательного особняка, где жил с семьей губернатор Бочаров.

Кадры с камеры видеонаблюдения с попыткой поджечь дом губернатора.

Интересно, что особняк на самом деле не губернаторский (Бочаров воздвигнет неподалеку полагающийся для его ранга замок), он принадлежит другой яркой личности. Брянскому земляку и приятелю главы области, чиновнику с удивительной биографией Александру Сивкову.

Давайте тут немного отвлечемся. «Погорелец» Сивков этого достоин…

Появившись в городе вместе с Бочаровым в 2014-м, уже через два года чиновничьей работы он купил этот дом у богатейшего волгоградского олигарха Павла Башелутского. Благо карьера Сивкова фонтанировала - сразу по приезду из Брянска он становится вице-мэром Волгограда, причем таким влиятельным, что, по словам местных депутатов, им приходилось решать все вопросы с ним, а не с градоначальником... Через пару месяцев Сивков стал уже вице-губернатором. Через год - он уже директор по развитию металлургического комбината «Красный Октябрь» (сейчас банкрот), а через пару дней еще и директор АО «Корпорация развития Волгоградской области».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото volgograd.ru

Ну, то есть, губернатора-варяга и (а может «или»?) его правую брянскую руку Сивкова кто-то решил сжечь...

Возможно, как соперника. Как нового волгоградского Хозяина - 2.

И вот тут волгоградских «криминальных» журналистов смутило сразу три вещи:

1. Местная Рублевка, где находится подожженный дом, утыкана камерами так густо, что организаторы покушения достойны премии Дарвина.

2. Видеокамеры записали, как при поджоге жидкость вспыхнула и… погасла без посторонней помощи. Никакого тушения, бригад пожарных, и извлечения губернатора из огня не было.

3. На следующее после покушения утро журналисты нашли губернатора в хорошем расположении духа. «Ночью, когда все отдыхают, отдыхает семья, в час или два ночи, облить большую часть деревянного дома горючей смесью, поджечь его - это что? - между прочим сообщил он. - Какая квалификация? Какая цель стояла перед преступниками, которые, с одной стороны, осуществляли это действие, а с другой стороны - планировали его? Я думаю, следствие разберется и даст оценку тому, что произошло». Больше об этом нелепом случае три года никто не вспоминал.

4. Но преступление раскрыл именно Музраев. Причем к тому времени горе-команда поджигателей уже сидела в тюрьме после покушения на одного из волгоградских бизнесменов с помощью (ох уж эти волжские причуды) дрона. Выходит, после повторного допроса фсб-шниками, преступники дружно указали на генерала - «он нас поймал, он нам и приказал».

- Что за фантазии?! - поразился Музраев, когда на него надели наручники.

Ведь единственным документальным основанием для задержания стало заявление губернатора о покушении, которое датируется… 3 июня 2019 года. То есть Бочаров обратился в органы через 2,5 года после покушения и за неделю до ареста Музраева?

Но слова Музраева, которые он успел произнести после ареста - «что за фантазии?!» - вызвали общеволгоградский злорадный смех.

- При обыске у него, я слышал, на подоконнике дома нашли боевые патроны, - смеялся бывший глава областного МВД Цукрук. - Похвалю ФСБ - хорошее чувство юмора. Точно так Музраев расправлялся со своими жертвами. И это справедливо: как он поступал с другими, в итоге поступили и с ним...

ДЕТИ - МАЖОРЫ

Странно, что Музраев не понимал, куда ведет его извилистая дорога русская, повидавшая всяких героев, начиная с Малюты Скуратова.

В последние годы музраевская империя, контролировавшая в области, как утверждают некоторые местные бизнесмены, «любой вопрос свыше 10 миллионов рублей», перешла в естественную для мафиозно-государственных. Или квази-феодальных. А скорее - для обычной русской системы фазу. При безусловной поддержке Москвы, добившись полного подчинения местных чиновников и всех, кто имеет хоть какие-то серьезные деньги, империя... загнила.

Хотя с виду все работало как часы. Безотходное производство - волгоградский СК возбуждал красивые уголовные дела, Мурзаев давал громкие пресс-конференции по изобличению высокопоставленных преступников, которые ему на свободе были уже не нужны.

Как вспоминал вице-мэр Волгограда Константин Калачев:

«Музраев подходил и напрямую говорил: «Знаешь, Константин, ты, конечно, молодец, у тебя ни взяток, ни откатов. У меня претензий по роду деятельности к тебе нет. Но ты багажник своей машины давно проверял?» Это был человек, которому спасибо, что меня не посадил! Потому что, если бы он захотел, в моей машине нашли бы наркотики. Многие его действия показали, что это был абсолютно всесильный человек».

Бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев. Фото: ОТР/Youtube

И не важно, что дела часто разваливались, до суда доходили жалкие «ошметки» обвинения и все заканчивалось условными сроками. Система привычно пиарилась, дружила с журналистами и даже содержала одно известное в Волгограде «карманное» издание.

Но еле заметный процесс разложения начался давно, и как это водится у элит - с детей-мажоров.

Сначала младший сын Музраева Иван на Land Cruiser Prado сбил насмерть пешехода, который шел по обочине (дело не возбуждали - 47-летний Александр Черекаев конечно сам оказался виновен в своей гибели). Потом звездой ютуба стал старший сын - Михаил, работавший следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы.

После драки в хинкальной (где его пырнули ножом в бедро) к Михаилу домой пришли полицейские взять показания. Тот был пьян и гол. Кричал полицейским «Братан, я спецсубъект», и требовал звонок руководству (!) Следственного комитета. Видео широко разошлось по Интернету, и на волгоградских кухнях стали осторожно хихикать над Хозяином.

А потом за свое покровительство попросила отплатить и Москва.

ПТЕНЦЫ «ХОЗЯИНА»

Отношения с Москвой - самое загадочное и самое решающее в мурзаевской истории…

- Встретился я с начальником собственной безопасности центрального аппарата СК, - рассказывает волгоградский бизнесмен Сергей Бочкарев, у которого люди Музраева, по его словам, дор сих пор пытаются отобрать гостиницу (уголовное дело против Бочкарева, действительно, очень странное - следствие считает его подписи под договорами настоящими, а все почерковедческие экспертизы - фальшивыми). - Музраев?! Извини, отвечает, помочь не могу, неприкасаемый, можем любого посадить - но не его.

Бизнесмен Сергей Бочкарев у стен своей гостиницы, которую, с его слов, до сих пор пытаются у него отобрать люди Музраева.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Хороший пример - карьера любимого ученика Музраева Дениса Никандрова (как раз он вел дела экс-мэра Волгограда Ищенко и экс-начальника областного МВД Михаила Цукрука). Именно Никандров вдруг круто пошел вверх и стал старшим следователем по особо важным СК. Потом еще выше - первым замглавы СК по Москве у Александра Дрыманова.

Для тех, кто следил за арестом вора в законе Шакро-молодого (Захарий Калашов) фамилии жутко знакомые, не правда ли?

Именно генерал Дрыманов и не проработавший и трех месяцев на новом посту Никандров, по версии следствия, брали у вора в законе взятку. После чего Никандрова арестовали, а Дрыманов прописался дома... у Мурзаева (формально - у соседа некоего Али Курбан-оглы Исмаилова, но у зданий общий забор и один двор).

В этом доме был прописан бывший глава столичного СК Александр Дрыманов.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Картина, согласитесь, невероятная.

Экс-глава СК Москвы прописывается у главы СК Волгограда, чтобы успеть до ареста получить на Волге адвокатский статус (в этом случае арест возможен только при согласовании с Мурзаевым, а Хозяин своих не сдает).

Но Дрыманов бежать на Волгу не успел. Его взяла ФСБ. И демарш Музраева федеральная спецслужба оценила, уже всерьез заинтересовалась волгоградским Хозяином.

К тому времени его Империю и без того трясло. Область тихо прибирали к рукам другие люди. Их называли то «брянские», то «губернаторские»…

Друзья Музраева или погибали (как, например, авторитетный бизнесмен Кадин) или у них забирали активы. Ведь по версии следствия, например, даже покушение на губернатора было организовано из-за «отчуждения в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда у знакомого Мурзаева некоего Евгения Ремизова» (теперь рынок возглавляет близкий губернатору человек Виктор Василевский).

У здания Центрального рынка Волгограда.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Но самое неприятное, что когда-то ручные силовики вдруг стали отчаянно чудить... Садиться в тюрьму без шума они уже отказывались. И настоящим кошмаром стало для Мурзаева одно из его последних дел - экс-начальника волжского межрайонного отела ФСКН Павла Степаненко по прозвищу «опер с двумя диктофонами».

Степаненко дал настоящий бой. Последний для Хозяина…

«ОПЕР С ДВУМЯ ДИКТОФОНАМИ»

Подполковник Степаненко, как уверяют его коллеги, стал жертвой очередной межведомственной грызни. Музраев «воспитывал» его непосредственного начальника, одного из генералов - и по обычаю, кто-то должен был стать крайним. Так Степаненко оказался за решеткой по обвинению во взятке.

Но генерал не учел одной по истине загадочной особенности подполковника. Он записывал допросы на диктофон, даже находясь… в СИЗО. Даже в кабинете ничего не подозревающего следователя. И даже - самого Музраева.

И то что Хозяин сам практиковал, прослушивая всех и вся, обернулось против него.

На основе аудио-записей было возбуждено уголовное дело (фальсификация доказательств) против правой руки Музраева - следователя Арутюняна, который позже получил пусть условный, но срок. Более того на аудио-записях (они есть в распоряжении редакции) Арутюнян жалуется подполковнику, что его заставляют посадить Степаненко.

- Они не могли понять, как в СИЗО, где просвечивают рентгеном, где стоят глушилки можно что-то записать? - рассказывает супруга подполковника Татьяна.

Музраев был в ярости. Он требовал показать технику, способную на такие чудеса.

«Не советую со мной играть, если вы выдадите мне технику, и откажитесь от обвинения на Арутюняна, то я посмотрю, чем помочь… Если нет - ты из тюрьмы не выйдешь» - сказал он. И пообещал 14,5 лет.

На аудио слышно как то же требование выдвигает одна из подчиненных, советующая «быть взрослым человеком», но подполковник отвечает: «Я на поле боя оружие не сдаю».

Таинственную аппаратуру адвокаты на время вывозят из города.

Суд, конечно, дает Степаненко обещанные 14,5 года. Но после ареста Музраева оправдывает по двум статьям, снижает срок почти в 2 раза и возвращает звание.

Родственники надеются, на скорое освобождение «опера с двумя микрофона» и боятся только одного - что генералу удастся выкрутиться. Но зря боятся - его взяли крепко.

НАРОД ВЕРИТ В БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

К бывшему главе СК Вологоградской области в «Лефортово» уже месяц не могут пробиться даже адвокаты. ФСБ держит генерала за решеткой крепко, стараясь не дать тому не единого шанса.

Российская правоохранительная система умильна в своей кривизне. Как это страшно не звучит, но по-русски рассуждая, она даже в чем-то справедлива («ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.)

Но что будет с Волгоградом без Музраева?

Знаете честный ответ?

Для многих ничего не изменится.

Или почти ничего.

Мой волгоградский знакомый, владелец небольшой строительной фирмы, считает местной мафией - вовсе не арестованного генерала.

- За год ко мне пришло 12 проверок из разных ведомств, - возмущается он. - Ничего не находят, но возвращаются снова…

Думает закрыть бизнес, «пока не отжали»…

Ну а председатель экспертного совета Фонда изучения электоральной политики Андрей Серенко, еще пять лет назад готовивший для Москвы аналитику об Империи Музраева, смеется над моей наивностью и печалью.

Он уверен, что деньги которые раньше носили одному Хозяину, понесут другому. Что в круге, где крутятся волгоградские деньги, все знают, кто кому сколько платил. И этот круговорот обязательно кто-то оседлает.

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