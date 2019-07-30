Компьютерные игры улучшают зрение и снижают агрессию, но все равно бывают опасными

Бытует мнение, что нынешние дети все лето проводят у компьютера. Насколько верно это представление? Оказалось, что дети далеко не главные «пленники» компьютерных игр. По данным исследования Mail.Ru, лишь 15% геймеров - школьники и студенты. А остальные - это взрослые люди, причем часто с высшим образованием: оно есть почти у 42% игроков. Больше всего увлекаются играми офисные работники - среди них почти четверть - геймеры. И даже пенсионеры любят иногда сразиться в танчики или полопать пузырики на телефоне: среди них 11% игроков.

- Вокруг игр возникает очень много стереотипов, которые далеко не всегда подтверждаются фактами, - рассказывает Павел Сергазиев, блогер, ведущий YouТube-канала об играх и киберспорте GSTV. - Но компьютерные игры - это просто новый виток эволюции обычных игр. А людям всегда нужны были игры, это наш способ познания мира и отработки негативных эмоций.

Мы решили разобраться, какие распространенные представления о компьютерных играх являются заблуждениями, а какие - истиной.

Стрелялки дают выход гневу

Во всех популярных шутерах (играх-стрелялках) кровь так и хлещет, а поверженные соперники падают штабелями. И даже менее кровавые игры часто бывают очень жестокими.

Однако это вовсе не значит, что компьютерные игры провоцируют детей на агрессию. Оказывается, что вовсе наоборот: те дети, которые больше склонны к жестокости и агрессии, чаще играют в такие игры. Именно для того, чтобы сбросить негатив легальным способом - в игре!

К таким выводам пришли исследователи из Университета Йорка (Великобритания) в 2018 году после целого ряда экспериментов. Ученые изучили поведение более 3 тысяч геймеров и подтвердили: да, связь между играми и агрессией есть, но вовсе не такая, как считалось раньше.

- Дети с высоким риском агрессивного поведения чаще играли в жестокие компьютерные игры, поскольку это помогало им справиться со стрессом и дать выход гневу, - отметили исследователи. - У детей без таких проблем, которые начинали играть в эти игры, уровень агрессии не повышался.

Ухудшают работу мозга?

Этот миф ученые тоже опровергли. Исследователи из Университета Рочестера (США) в ходе экспериментов изучили, как разные компьютерные игры влияют на когнитивные способности и работу мозга игроков.

Оказывается, игры-шутеры помогают игрокам научиться быстрее справляться с задачами и лучше ориентироваться в незнакомом пространстве. Все дело в том, что в таких играх объекты и цели появляются неожиданно, а это требует концентрации внимания. Приходится держать в уме и карту местности - для мозга это настоящая тренировка.

А вот игры-стратегии, как показали ученые, развивают когнитивную пластичность - умение учиться на ошибках и перестраивать мышление по ходу выполнения задачи. У людей, увлекающихся такими играми, меняется хвостатое ядро - это область мозга, формирующая поведенческое обучение через запоминание серии шаблонов поведения. И игры-стратегии помогают улучшить качество таких шаблонов.

- Игры могут помочь развить нужные навыки, - подтверждает завкафедрой киберспорта Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма Максим Залилов. - Например, Dota 2 - это командная стратегия, там 120 персонажей, у каждого по 4 способности. Когда игрок-капитан решает, как с ними взаимодействовать, он, по сути, работает с большими данными и матрицами. Другая игра - шутер Counter-Strike - развивает пространственное воображение.

Сажают зрение?

Зрение портит плохой монитор, если просиживать за ним много часов. Все дело в частоте, с которой обновляется картинка на экране: если она не совпадает с той, что комфортна для глаз, то это может привести к снижению зрения.

А вот сами игры в некоторых случаях могут способствовать улучшению зрения. Как показывают исследования, у любителей динамичных игр увеличивается цветовой спектр и повышается способность различать оттенки серого. А для больных амблиопией компьютерные игры могут стать даже частью лечения.

Вызывают зависимость

А вот это, к сожалению, правда. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже признала зависимость от компьютерных игр настоящим заболеванием и включила ее в Международную классификацию болезней - наряду с алкоголизмом, наркоманией и зависимостью от азартных игр.

Причина чисто биологическая. В ходе игры у человека начинает вырабатываться множество гормонов - это гормон стресса адреналин, гормон счастья дофамин и многие другие. Если человек перебарщивает с компьютерными играми, организм привыкает к такому допингу. И слезть с него самостоятельно будет непросто - может потребоваться даже медицинская помощь.

Сама ВОЗ выделяет следующие признаки игровой зависимости.

1. Из-за игр нарушается режим дня.

2. Другие интересы - работа, личная жизнь, общение с близкими - уходят на второй план.

3. Человек не контролирует время, проведенное в игре.

4. Начинает играть все больше и не может отказаться.

5. При попытках бросить игры появляется синдром отмены - нервные срывы, депрессия, паника.

Где же грань, когда хобби превращается в болезнь? ВОЗ дает следующие рекомендации: если у человека наблюдается три или более из этих признаков на протяжении года - надо обращаться к врачу.

На этом можно заработать!

Помимо игр для развлечения, в мире существует целая индустрия, связанная с киберспортом: это и чемпионаты по компьютерным играм, и команды профессиональных игроков, серьезные программы тренировок. Заработок хорошего киберспортсмена достигает 7 тысяч долларов в месяц! А призовые фонды чемпионатов способны обеспечить безбедную жизнь всей команде на много лет. Но шансов стать киберспортсменом у ребенка немного.

- В обычном спорте есть инфраструктура для молодых спортсменов - юниорские команды, школы олимпийского резерва, - говорит Максим Залилов. - Но в киберспорте такого пока нет. На территории СНГ сейчас есть всего 6 профессиональных команд, которые платят своим игрокам больше 50 тысяч рублей. Число дисциплин в киберспорте ограниченно, и попасть в команду будет очень сложно - в каждой команде уже играют человек 30. Это люди в возрасте 25 - 30 лет, у них большой стаж, и на пенсию они, понятно, не собираются. Поэтому молодым ребятам пробиться в киберспорте очень сложно, просто потому, что нет конкурентоспособных команд. Но есть возможность стать тренером и собрать такую команду самому.

Многие уверены, что нынешние дети все лето проводят у компьютера.

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