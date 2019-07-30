Трэш, фан и популярные блогеры

О том, насколько он сложен, мы поговорили в мобильной студии «Комсомольской правды», которая работала на III Международном рыбопромышленном форуме, с Генеральным директором агентства Agenda.Media Олегом Барминым.

- Как нужно рекламировать рыбу, чтобы ее покупали 25-летние?

- Давайте начнем с того, почему молодежь рыбу НЕ покупает. Еще к прошлогоднему рыбопромышленному форуму мы подготовили презентацию о том, почему молодежь не покупает рыбу или покупает ее немного: рыба выглядит не так, как хотелось бы молодежи, она упакована не так, как хотелось бы молодежи — точнее, не так, как они привыкли потреблять. Мы с компанией «Доброфлот» недавно провели эксперимент: сделали ряд видеороликов под разную целевую аудиторию. Некоторые ролики — откровенный трэш, на первый взгляд. Какой-то сумасшедший профессор гоняется за банкой и рубит ее топором. Однако современную молодежь именно это и цепляет. Сначала они останавливают взгляд, чтобы «тупо поржать». Но если показать им несколько таких роликов, им можно вбить в голову, что есть такой бренд. И потом, если они встретят его в магазине, им наверняка захочется сложить этот пазл до конца и купить продукт. С моей точки зрения, традиционными методами, да с информацией про белки-жиры-углеводы, до нее не достучаться. Пришло время включать фан. Очень важно делать это в видеоформате. Потому что вся молодежь сидит в социальных сетях и в Ютубе и предпочитает видео. У меня племяннику 15 лет, он целый день чего-то смотрит. Может забыть поесть. А вот если ему там что-то покажут, он посмотрит и скажет: «о, точняк, надо рыбку заточить». Потому что эту рыбку только что блогер популярный съел. Последние два года я говорю о том, что для продвижения надо делать исключительно видеоконтент. Но и здесь есть нюансы. Часто бывает, что ролики снимают одни, а продвигают другие. И тогда часто «не заходит». Глубина просмотра очень низкая. Поэтому очень важно и делать правильно, и в правильную целевую аудиторию заходить.

- А как быть с теми, кому 30-40 лет? Всякие дурацкие видео и мемасики, я полагаю, ни меня, ни вас не заставят что-то сделать...

Олег Бармин в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вряд ли.

- Как тогда нашему поколению рассказывать о рыбе?

- Нужно понять, зачем люди посмотрят ролик. Предположим, ты решил похудеть. Значит, в ролике должна быть какая-то диета. То есть, нужно сделать ряд материалов, которые расскажут о том, как решить различные проблемы. Ешь, скажем, иваси — и у тебя перестанет болеть голова, спина или что-то еще. В общем, таким, как мы с вами, нужен полезный контент. А дальше – разделить его для мальчиков и девочек. Этим одно, этим другое.

- Все чаще звучат призывы к государству создать федеральную программу продвижения рыбной продукции. Государство в данном случае было бы хорошим заказчиком такого контента?

- Сложно ответить. У меня перед глазами пример Финляндии — небольшой страны, в которой рыба вкусная, ее много, она разная. Люди в Финляндии сегодня живут в среднем дольше, чем в России. Как так вышло? Они лет двадцать назад захотели сделать нацию более здоровой. Избавиться от инсультов и инфарктов. И тогда вся государственно-бизнесовая машина развернулась в сторону решения этой проблемы. В итоге сегодня они и живут долго, и рыба у них вкусная. Но я не поверю, чтобы бизнесмены просто сказали: все, завтра мы продаем прекрасную рыбу! Государство своими решениями в области стимулирования, с одной стороны, и контроля, с другой, подтолкнуло рынок в нужном направлении. Полагаю, что-то подобное регуляторы должны сделать и у нас.

- Компаний много, они производят разную продукцию. Сформулируйте минимальный набор советов по продвижению, актуальный для большинства участников рынка?

- Говорить с аудиторией на ее языке. Говорить с ней там, где это ей удобно. Это самые важные правила. Какую цель я ставлю себе, когда создаю контент? Я хочу, чтобы человек забрал этот ролик, картинку или текст к себе на страницу. Значит, ему понравилось. Фактически, он открывает нам дверь в свой дом. Чтобы дверь открывалась регулярно, нужно создавать что-то позитивное, настоящее, интересное, с душой.

Олег Бармин в мобильной студии "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Международный рыбопромышленный форум. В мероприятиях приняли участие руководители международных региональных рыбохозяйственных организаций: Международного совета по исследованию моря, Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной и Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. Главная тема форума - «Океан возможностей: природа, экономика, человек». Кроме того, в рамках форума прошла выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Она объединила более 300 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира – на 34% больше, чем в 2018 году. Национальные экспозиции представили Норвегия, Исландия, Дания, Марокко, Турция, Китай и Испания, с региональными стендами выступят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.