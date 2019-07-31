Прямые выплаты по материнству: Что нас ждет

«Комсомолка» узнала у экспертов ФСС все подробности о сути проекта, чтобы развеять бытующие мифы.

Придется самому отвозить документы чиновникам?

Раз пособия будет выплачивать не работодатель, а напрямую Фонд соцстраха, придется лично отвозить все пособия чиновникам, переживают некоторые. На самом деле проект «Прямые выплаты» работает так:

• Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также пишет заявление, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (подробнее о способах получения см. далее).

• Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

• Фонд перечисляет пособие работнику - на банковский счет либо почтовым переводом. Денежная сумма перечисляется в течение 10 календарных дней после получения документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.

Работодателям будет сложно перейти на новую систему?

- До перехода конкретных регионов страны на прямые выплаты Фонд проводит масштабную работу по разъяснению работодателям и гражданам нового порядка выплаты пособий, - рассказывает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Работодателей обучают заполнению электронных реестров сведений, которые будут передаваться в Фонд для назначения пособий. Оценив удобство и простоту прямых выплат, работодатели не то что не сопротивляются, а, наоборот, стремятся уйти из прежнего «зачетного» механизма выплат социальных пособий и перевести свою организацию на пилотный проект.

Результат - меньше временных затрат для бухгалтерии на обработку и расчет пособий, финансовых затрат на отвлечение собственных денежных средств на выплату пособий и последующее их возмещение из Фонда. А также ряд других преимуществ.

Деньги придут с задержкой?

На первых порах в некоторых регионах встречаются случаи задержки выплаты пособий работникам. Как правило, они связаны с человеческим фактором, поясняют в ФСС. Например, когда работодатели не передают вовремя необходимые данные своих сотрудников в ФСС для начисления выплат. «Мы проводим в регионах семинары, разъясняем кадровым и бухгалтерским сотрудникам, как работать в новой программе, какие важные моменты учитывать, чтобы избежать ошибок, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - В самом Фонде проблем со средствами нет». Одна из главных целей проекта «Прямые выплаты» - как раз обеспечение своевременного перечисления пособий. До перехода к новой системе причиной задержек на практике часто были финансовые и другие проблемы работодателя. При модели прямых выплат этот фактор риска устраняется.

Пособия будут перечислять только на банковский счет?

Как мы уже пояснили (см. выше), работник пишет заявление о предоставлении ему пособия (заявление адресуется в ФСС РФ, а передает его туда работодатель). В заявлении нужно указать, какой способ получения пособия вы выбираете: на свой банковский счет или почтовым переводом. А также указать реквизиты для перечисления выплат выбранным способом.

- Если в заявлении гражданин указывает номер своей карты «Мир», то пособие перечисляется ФСС напрямую на карту, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - О его зачислении получателю приходит СМС-уведомление с указанием самой выплаты и ее суммы.

С 1 мая вступили в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают, что пособия по материнству должны перечисляться именно на карты «Мир» (за некоторым исключением - например, в случаях, если пособия выплачиваются на регулярной основе и были назначены до 1 мая).

Если не будет карты «Мир», возникнут большие трудности?

Это не так. Во-первых, остается возможность выбрать способ получения пособия почтовым переводом. Во-вторых, граждане, не оформившие карты «Мир», вправе получить свое пособие на банковский счет, по которому операции с платежными картами не осуществляются, т. е. к счету не привязана ни одна из карт, говорит представитель ФСС РФ.

В целом же эксперты рекомендуют все-таки не игнорировать оформление карт «Мир», поскольку для получения пособий они имеют ряд серьезных преимуществ (подробно об этом читайте в разделе «Права и льготы» на сайте kp.ru).

Раньше можно было прояснить спорные вопросы на работе, а теперь попробуй найди информацию

- С полной информацией о выплатах и расчете пособий гражданин всегда может ознакомиться в «Личном кабинете получателей услуг фонда», - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Для входа в кабинет используются те же логин и пароль, что и для портала Госуслуг. Ссылка на личный кабинет размещена на главной странице сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/).

Кстати, для работодателей-страхователей также существует «Личный кабинет страхователя», содержащий всю необходимую информацию о взаимодействии с Фондом.

Оба личных кабинета можно использовать для направления обращений в Фонд и получения ответов на них, а также иных уведомлений от Фонда.

Где брать справку о доходах?

Такие справки могут понадобиться для оформления льгот, получения налоговых вычетов и в других случаях. Если речь идет о доходах в виде зарплаты, то традиционно справку выдает работодатель. А если женщина находится в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком - где дадут справку о доходе в этот период?

- В отношении сумм пособий, выплачиваемых напрямую работникам организаций, ФСС РФ является налоговым агентом, - напоминает Татьяна Лотоцкая. - В связи с этим в соответствии с Трудовым кодексом РФ территориальные органы фонда в 3-дневный срок со дня получения заявления от застрахованного лица выдают справки о сумме полученного дохода.

Оригинал справки о доходах застрахованного лица по форме 2-НДФЛ может быть направлен на бумажном носителе по почте или выдан на руки застрахованному лицу либо его уполномоченному представителю, а также направлен застрахованному лицу в электронном виде через личный кабинет.

НА ЗАМЕТКУ

Нередко граждане обращаются в Фонд социального страхования за получением справки о доходах или выплаченных пособиях для того, чтобы предоставить ее в органы социальной защиты населения для назначения субсидий и предоставления льгот. Именно для таких случаев Фондом обеспечена передача всей необходимой информации в органы соцзащиты через систему межведомственного электронного взаимодействии (СМЭВ). Таким образом, соцзащита может самостоятельно направить запрос в Фонд для получения необходимой информации и гражданину нет необходимости дополнительно обращаться в Фонд, подчеркивают в ФСС РФ.