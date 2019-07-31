Экипаж дрейфующей в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь

СЕГОДНЯ 00:43 2019-07-31T00:54:57+03:00

Экипаж судна «Профессор Молчанов» включил мощный прожектор, в его луче видео, как над водой сеет мелкий дождь Фото: Александр МИЛКУС

Сообщили, что все живы и здоровы, медицинская помощь не требуется

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Экипаж терпящей бедствие в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь с научно-исследовательским судном «Академик Николай Страхов», который ее сопровождает с шести часов вечера.

Оказывается, они выключили рацию, чтобы не лишиться связи совсем. Сообщили, что с ними все в порядке, все живы и здоровы, медицинская помощь никому не требуется.

Яхту несёт в сторону Северодвинска, на ней разбит иллюминатор. Своим ходом уйти к берегу не могут: в районе ЧП сильные волны, ветер усиливается.

Ранее сообщалось, что идущее на помощь научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», с борта которого передает спецкор «Комсомольской правды» Александр Милкус, находится уже всего в пяти милях от яхты. Капитан «Молчанова» Сергей Хохлов предложил дрейфовать в сторону берега и встать на якоре под прикрытием мыса, тогда его судно встанет рядом на якоре и окажет необходимую помощь. А потом «Крейсер» можно будет отбуксировать яхту в нужный район.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шесть человек – два члена экипажа и четверо сотрудников национального парка «Русская Арктика» – находятся на борту неуправляемой яхты «Крейсер» уже более 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU