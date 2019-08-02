2019-08-02T01:34:30+03:00
Политика

Сколько будут платить контрактникам

Профессионалам в армии поднимут оклады и будут компенсировать наем жилья на офицерском уровне
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Солдатам-контрактникам резко увеличат зарплаты уже с 1 сентябряСолдатам-контрактникам резко увеличат зарплаты уже с 1 сентябряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

"КП" уже сообщала: что через месяц, с 1 сентября, военнослужащие, занимающие воинские должности рядового и сержантского состава, для которых штатом воинской части предусмотрены 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, станут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности. Но и это еще не все.

С 1 октября будет проиндексировано денежное довольствие на 4,3 процента всем категориям военнослужащих. А водителям транспортных средств, обладающим категориями «С», «D» и «С,Е» и добившимся особых достижений в службе, будет установлена ежемесячная надбавка в размере 30 процентов от оклада по воинской должности. И сколько же это в рублях?

Сколько будут платить контрактникам. Инфографика: «Красная звезда»

Сколько будут платить контрактникам. Инфографика: «Красная звезда»

Отвечаем: денежное довольствие водителей увеличится на 3432 рубля, а старших водителей - на 3744 рубля.

Средний же размер денежного довольствия рядового и сержантского состава, проходящего военную службу по контракту, увеличится с нынешних 20–40 тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей и более, сообщает «Красная звезда». А это приблизит социальные гарантии этой категории военнослужащих к тем, которые имеют офицеры и прапорщики.

Как будут расчитывать размеры денежного довольствия. Инфографика: «Красная звезда»

Как будут расчитывать размеры денежного довольствия. Инфографика: «Красная звезда»

Особенно заметно это проявится после существенного увеличения среднего размера компенсационных выплат за наем жилья с нынешних 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысяч рублей (в зависимости от населённого пункта).

Как вырастет размер компенсационных выплат за наем жилья. Инфографика: «Красная звезда»

Как вырастет размер компенсационных выплат за наем жилья. Инфографика: «Красная звезда»

Но и это еще не все. Военное ведомство намерено внести изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих», которые будут предусматривать предоставление равных прав на проезд на безвозмездной основе к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения военной службы.

Какие ежемесячные надбавки получат контрактники. Инфографика: «Красная звезда»

Какие ежемесячные надбавки получат контрактники. Инфографика: «Красная звезда»

Кроме того, прорабатывается вопрос внесения изменений в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в части расширения категорий граждан, которым представлено право альтернативного выбора – проходить в Вооружённых Силах военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. Сегодня эта норма, напомним, распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессионалов в армии поддержат рублем: Солдатам-контрактникам резко увеличат зарплаты уже с 1 сентября

Года три назад в Российской армии случилось незаметное для постороннего гражданского взгляда, но от того не менее историческое событие: впервые за 26 лет количество контрактников превысило число срочников. И на то была особая причина, истоки которой брали начало аж в 2012 году. Тогда денежное довольствие солдат-профессионалов выросло примерно в 2 раза - в среднем с 12-13 тысяч рублей до 22-23 тысяч. И молодые здоровые хлопцы (особенно из регионов, где "процветала" безработица), как говорится, срывали военкоматовские двери с петель, стремясь попасть в контрактники. МГУ с Кембриджем и Сорбонной могли бы позавидовать такому наплыву "абитуриентов" на одно место! Министерству обороны даже приходилось притормаживать набор, дабы не выйти за рамки бюджета. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп не обеспокоен пусками ракет КНДР
Поломка помешала самолету Бе-200 продолжить тушить пожары в Якутии
Цены не нефть резко упали после заявлений Трампа о пошлинах для Китая
Украина опровергла информацию об отставке главы офиса Зеленского
Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным
Американская разведка заявила об очередном пуске ракет из КНДР
В Сургуте мужчина зарезал полицейского, который пытался его задержать
США: в Сирии и Ираке остаются 15 тысяч боевиков ИГ*
Генсек ООН призвал США и Россию к продлению СНВ-3
МИД раскритиковал создание ООН комиссии по расследованию обстрелов САР
США вводят новые пошлины на китайские товары
Генсек ООН призвал не допустить усиления напряженности в Персидском заливе
Мэр столицы Сомали умер от полученных при взрыве ранений
Следствие возбудило уголовное дело по факту пожаров в Сибири
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
В МИД России заявили о постепенном выходе Сирии из изоляции
Ученые нашли кишечные бактерии, которые способствуют похуданию
Украинский беспилотник сбросил гранату на позиции ДНР
"Роскосмос" планирует провести четыре пуска с Восточного в 2020 году
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
МЧС поблагодарило США за предложение помощи в тушении пожаров в Сибири
Роспотребнадзор поделился секретами выбора «правильного» арбуза
ЕК предложила РФ и Украине заключить 10-летний газовый контракт
Основатель Amazon заработал на акциях своей компании почти два миллиарда долларов
Сириец зарезал казаха мечом в немецком Штутгарте
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможное введение санкций США